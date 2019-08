Galassia: leader nell'arredobagno

Galassia è una delle aziende leader nel settore dell’arredamento bagno ed i suoi prodotti spaziano dalle linee classiche a quelle moderne. Nata con piccole dimensioni con la produzione di piatti doccia, l’azienda si è trasformata nel corso degli anni grazie alla qualità dei suoi prodotti ed alla grande concretezza delle sue idee, legate alla tradizione, ma attente anche all’evoluzione del design. A tutto questo si aggiungono la grande attenzione riservata alla clientela ed ai suoi dipendenti e la serietà sia per quanto riguarda la produzione che il collaudo, immettendo in questo modo sul mercato prodotti di grande qualità e durevoli nel tempo. Galassia, con i suoi quasi 40 anni di attività nel settore, è una delle punte di diamante del "Made in Italy", distribuisce i suoi prodotti in tutto il mondo ed è stata premiata in molti dei più importanti awards. Nelle collezioni aziendali sono disponibili svariate tipologie di prodotto, dai lavabi, in versione sospesa, da appoggio, sottopiano, semi incasso e a colonna, sanitari per il bagno , vasche, piatti doccia, orinatoi, elementi per arredo bagno, rubinetteria ed accessori, tutti questi articoli puoi acquistarli sul sito bagnoshop.com



Le collezioni Core, Tabulae, Meg11Pro e SmartB



Tra le numerose collezioni proposte da Galassia ai suoi clienti, la collezione Core si fa notare per gli smalti colorati opachi, realizzati dai tecnici dell’azienda che pur con linee nuove e originali offrono uno standard di qualità molto elevato, abbinandolo ad una durevolezza tipica degli smalti lucidi. Tabulae è la prima collezione di "mensole ceramiche" caratterizzata da bordi sottili, con uno spessore di soli 5 millimetri, resa particolarmente appetibile per la grande varietà di colori e di misure messe a disposizione, ed abbinabile a vari tipi di strutture e mobili da bagno. Questa linea è stata creta grazie alla collaborazione con Antonio Pascale, un noto designer, e il materiale utilizzato per la realizzazione è il Fine Fireclay. Una collezione che mette insieme durata, resistenza e bellezza, e permette di creare un ambiente bagno di notevole charme. Meg11 Pro è una collezione con smalti colorati opachi con lavabi squadrati e appoggi in metallo, sempre di forma squadrata, che li completano in modo piacevole, mentre vasi e bidet sono di forma più stondata sia in versione da appoggio che sospesa. Anche i prodotti di questa collezione garantiscono qualità e durevolezza. La collezione SmartB è caratterizzata dalle forme leggere dei lavabi e da ridotti spessori, con una vasta gamma di dimensioni, abbinabili ad una altrettanto vasta proposta di colori tra i quali il bianco, il sabbia, il nero e l’ottanio, tutti con doppia possibilità di finitura, lucida o mat.



Le collezioni Dream, Plus Design, SaO2, Ergo e Xes



Forme semplici, con linee morbide all’insegna della semplicità, ma con volumi architettonici molto significativi, sono le principali caratteristiche della collezione Dream che oltre ai lavabi da appoggio, sospesi e su colonna, comprende anche wc e bidet ed anche una serie di mobili di grande effetto. Plus design si presenta come una collezione con forme eleganti e di estrema pulizia, con linee essenziali e molta cura anche nei più piccoli particolari. Un equilibrio formale che, accompagnato dal carattere "minimal" ne fanno una collezione molto importante. Un’altra linea creata dai designer aziendali con linee squadrate e pulite per i propri lavabi è SaO2. Le stesse linee sono caratteristiche anche dei restanti sanitari della collezione e permettono alla clientela di comporre l’arredamento del proprio ambiente bagno in modo armonioso ed elegante. La collezione Ergo presenta delle linee continue che si sposano molto bene agli angoli smussati ed alle forme arrotondate di tutti i sanitari. Una collezione dove sono state mescolate sapientemente le sfumature "calde " del legno, con la purezza della forma data dall’uso della ceramica bianca. Chi desidera per il proprio bagno una linea di sanitari che conferiscano un disegno morbido e sensuale, può scegliere tra i sanitari ed i lavabi della collezione Xes, che mette insieme elementi caratteristici del design moderno con altri dello stile classico.



Le collezioni M2, Eden, Midas, Ethos e Piana e Beton



La collezione M2 si caratterizza per un design minimale, unito ad equilibrio delle forme dei vari componenti. Una gamma molto ampia e versatile che risponde molto bene alle esigenze della clientela più varia e si adatta sia ad ambienti grandi che ad ambienti di ridotte dimensioni. I lavabi di questa collezione sono disponibili in 7 modelli e 11 dimensioni diverse. Con questa collezione l’azienda ha mostrato una particolare attenzione anche per gli utilizzatori con difficoltà motorie, realizzando sia i bidet che i wc con una altezza di 48 centimetri in modo da consentire a queste persone una seduta ed una alzata facilitate. La collezione Eden presenta prodotti con forme semplici e una lavorazione accurata che si abbina all’utilizzo di materiali di ottima qualità. Una serie di prodotti accessibili a tutta la clientela che comprende anche mobili da bagno, vasche ed accessori. Anche la collezione Midas è tra le più complete, comprendendo sia lavabi che sanitari, oltre a piani d’appoggio e strutture di sostegno. Lo stile classico viene rivisitato in chiave moderna, con eleganza e raffinatezza. I prodotti di questa collezione sono in vendita con diverse finiture, tutte preziose, dal platino, all’oro, al bronzo. Una collezione che comprende anche gli specchi in diverse dimensioni. Linee tradizionali e per questo intramontabili nel tempo, caratterizzano la collezione Ethos, con prodotti che vanno dai lavabi alle strutture, alle vasche, ai piani di appoggio, alle specchiere ed agli accessori compresa la rubinetteria Per quanto riguarda i lavabi si possono acquistare sia in versione consolle, caratterizzata da gambe tornite, che con spalliera ceramica; per quanto riguarda i sanitari, oltre alla disponibilità delle versioni "Standard", nella collezione Ethos si trovano anche l’opzione della cassetta alta e quella della cassetta a zaino. I piatti doccia della collezione Piana e Beton sono extrasottili e sono venduti con 4 diverse colorazioni. Lo spessore dei piatti doccia è di 3 centimetri e sono personalizzabili su richiesta del cliente per quanto riguarda le misure. Il materiale utilizzato per la loro realizzazione è il Vitalstone, un materiale innovativo, creato dall’azienda e sua esclusività, composto da polveri di pietre naturali e di marmo, e da resine.