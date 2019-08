Hotel vicino alle terme di Bibione, per un soggiorno di benessere e relax

Quando si pensa a Bibione la prima cosa che viene in mente è il mare: i suoi 8 chilometri di spiagge sabbiose si sono aggiudicati la Bandiera Blu grazie alla pulizia delle acque e alla qualità dei servizi offerti dagli stabilimenti. Ma Bibione non è solo questo, è anche benessere, bellezza e relax di cui poter godere per tutto l’anno. La città, infatti, ospita uno dei migliori stabilimenti termali di tutta la Nazione per la qualità delle sue acque e per le cure e i trattamenti offerti, riconosciuti e consigliati anche dal Ministero della Salute. Chi volesse trascorrere qualche giorno in totale riposo, dedicandosi alla cura del proprio corpo, può scegliere tra un’ampia gamma di hotel vicino alle terme di Bibione in cui poter alloggiare!

TERME DI BIBIONE: CHE SERVIZI OFFRONO?

Le terme di Bibione sono adatte a tutti, grandi e piccini, e coniugano relax, divertimento e cura del corpo. Per chi desidera trascorrere una giornata all’insegna della tranquillità, in compagnia di tutta la famiglia, può usufruire delle grandi piscine termali, coperte o all'aperto, con idromassaggi e giochi d’acqua, pensate apposta per i più piccoli. Se invece si preferisce trascorrere dei momenti di riposo assoluto, dedicandosi alla cura del proprio corpo, Bibione Thermae propone saune, bagno turco, bagni alle erbe, polarium e solarium, nonché una vasta gamma di trattamenti per il proprio benessere. Perché non sfruttare le terme per un weekend romantico?

Le terme di Bibione sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale nella categoria Prima Super per la cura di certe patologie come le malattie reumatiche ed ortopediche, quelle vascolari e delle vie respiratorie, ed erogano dei trattamenti personalizzati, organizzati in cicli, e strutturati in base alle problematiche e alle esigenze del paziente.

GLI HOTEL VICINO ALLE TERME DI BIBIONE: I VANTAGGI

Bibione Thermae non prevede un servizio di pernottamento, ma a Bibione gli hotel non mancano! Esistono una serie di alberghi nei pressi che consentono di raggiungere la destinazione anche a piedi, in una manciata di minuti.

È possibile scegliere tra alberghi a due, tre, quattro o cinque stelle, spesso dotati anche di una propria piscina di acqua termale, all’aperto o al chiuso, in cui trascorrere qualche ora in tranquillità senza nemmeno dover uscire dall’hotel.

Sono molti i vantaggi di cui è possibile usufruire alloggiando in un hotel vicino alle terme di Bibione. Primo fra tutti, gli sconti su trattamenti di bellezza e terapie con acqua termale. Molti degli alberghi situati in prossimità delle terme sono convenzionati con la struttura e ciò permette ai loro ospiti di usufruire di numerose riduzioni sui prezzi di listino e, in alcuni casi, anche di accedere gratuitamente al Parco Wellness.

Inoltre, sono molti gli hotel che consentono di prenotare trattamenti termali semplicemente rivolgendosi alla reception: è il personale dell’hotel a farsi carico della prenotazione al posto vostro, voi dovete soltanto godervi il relax!

HOTEL VICINO ALLE TERME DI BIBIONE ACCESSIBILI A TUTTI

La città di Bibione è da sempre in prima linea per quanto riguarda il turismo accessibile. L’attenzione rivolta alle persone con disabilità ha portato alla nascita di alberghi e stabilimenti balneari strutturati e organizzati per soddisfare ogni esigenza, anche quelle delle persone disabili e delle loro famiglie, in modo da garantire a tutti la possibilità di godere delle bellissime spiagge di Bibione e delle sue terme rigeneranti.

Molte delle strutture accessibili si trovano proprio nelle vicinanze degli stabilimenti termali e sono dotate di personale formato e qualificato in grado di accogliere persone con qualsiasi handicap e di soddisfare ogni loro richiesta. Questi hotel si caratterizzano per l’assenza totale di barriere architettoniche, anche nelle spiagge riservate, dove gli ombrelloni e il mare sono raggiungibili grazie a larghi camminamenti aggiuntivi simili a quelli che portano fino alle terme.

L’idea di trascorrere una vacanza alle terme vi elettrizza? Visitate Bibione.eu per trovare l’hotel vicino alle terme di Bibione che fa per voi, e confrontare prezzi e disponibilità delle camere. Una volta provate le terme di Bibione, non le lascerete più!