A Dogliani è tempo de “La bella estate”: oltre un mese di iniziative, per portare in Langa buon cibo e ottima musica

Si svolgerà a Dogliani, dal 3 agosto al 7 settembre, “La bella estate” evento che poterà in Langa buon cibo e ottima musica.

Nel romanzo di Cesare Pavese dal quale è mutuato il titolo della manifestazione, si celebra la gioia di vivere la stagione calda, di godere del tempo, di perpetuare nelle sere all'aperto la melanconica leggerezza tipica di una stagione che, si sa, presto finirà.

Una stagione che non va sprecata e che, a Dogliani, patria del dolcetto e vivace cittadina di Langa, un dinamico comitato organizzatore ha scelto di assaporare appieno, accompagnandola con buon cibo e buona musica.

La manifestazione “La Bella Estate” si deve all'iniziativa di Ascom Dogliani – l'associazione che riunisce gli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, già artefice di numerosi eventi - e verrà realizzata con il patrocinio del Comune di Dogliani e con il sostegno della Camera di Commercio di Cuneo.

Il riferimento letterario non è soltanto al titolo: nel corso degli appuntamenti, dislocate nei luoghi deputati ad ospitare i vari momenti enogastronomici e musicali, saranno posizionate speciali segnaletiche recanti le più belle citazioni tratte dal romanzo pavesiano.

LE SERATE MUSICALI E GASTRONOMICHE

Ecco gli appuntamenti nell'agenda de “La Bella Estate”, tutti con inizio alle ore 18.30, che prevedono concerti e dj set concomitanti a momenti conviviali: sabato 3 agosto in via Savona, Khora presenta cover di Fabrizio De André (cena di mare su prenotazione presso il Cafè de la Paix).

Venerdì 9 agosto in via Vittorio Emanuele Dj Koki (grigliata mista di carne presso Enoteca Scacciatappo); venerdì 16 agosto, in piazza Umberto I, Rezolution Dj (aperitivo e pasta di mezzanotte presso Caffè della Riviera); venerdì 23 agosto, in piazza San Paolo, Rhythm Brain Dj (aperitivo e Bramburger presso Scelta Dispensa Casarico); venerdì 30 agosto, in piazza Carlo Alberto, La Femme Dj Set (aperitivo presso Locanda del Sorriso e Caffè Corte in collaborazione con Il Vinoso).