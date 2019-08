Andrea Giraudo porta le nuove tappe dello "Stare Bene Tour" alle isole Tremiti e Milano Marittima

Il cantautore piemontese Andrea Giraudo prosegue il suo tour estivo con tappe in tutta Italia per presentare “Stare bene”, la sua personale ricerca di armonia, di semplicità e di condivisione, attraverso la musica.

I prossimi appuntamenti di Andrea sono per una mini tournée con la cover blues band UVA RARA, presso le Isole Tremiti e quindi a Milano Marittima.

La tappa a San Domino, Isole Tremiti, è particolarmente significativa non solo per i magnifici scorci naturali e la bellezza del territorio, ma anche per la tradizione musicale che porta con sé: Lucio Dalla sceglieva spesso questa meta, come ha ricordato Ron nel memorial a lui dedicato nel mese di luglio.

Da ieri, 31 luglio fino al 10 agosto Andrea e la band porteranno in giro per l'Italia i brani del disco “Stare bene” uscito il 18 gennaio 2019: “la musica unisce, perché cancella differenze altrimenti insormontabili, dà risposte semplici con strumenti semplici” afferma il cantautore.

Per maggiori informazioni è possibile visitare i canali social di Andrea Giraudo:

INSTAGRAM: www.instagram.com/andreagiragiraudo/?hl=it

FACEBOOK: www.facebook.com/staffandreagiraudo/

YOUTUBE: www.youtube.com/channel/UC-hzh372fqtUK2UfTfaG82A/featured