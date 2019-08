Da un antico baule una storia di montagna: sabato a Montaldo di Mondovì va in scena "La Transumanza"

Uno scritto trovato in un baule della storica maestra Rizzo, rivolto in periodo di guerra a un giornale nazionale per denunciare il problema dell'abbandono scolastico dei bambini strappati al gioco e all'apprendimento per seguire le mandrie in alpeggio e sostituire gli uomini nei lavori agricoli: questo è il documento da cui prende spunto "La Transumanza", filmato che sarà proiettato alle 21 di sabato 3 agosto presso il sito archeologico di Montaldo di Mondovì con l'accompagnamento musicale della Mondovì Band.

È altresì prevista la partecipazione del vicepresidente del Piemonte, Fabio Carosso, e del consigliere regionale Paolo Bongioanni.