In piazza Foro Boario, a Cuneo, il concerto dei Finley: si apre così la tre giorni di festival "R-estate al Foro"

Si apre questa sera (1 agosto), in Piazza Foro Boario a Cuneo, "R-estate al Foro", festival di 3 giorni, con musica e spettacoli.

I Finley sono formati da Pedro (voce), Ka (chitarra), Dani (batteria) e Ivan (basso).

I quattro si sono conosciuti tra i banchi di scuola, a Legnano, e hanno debuttato nel 2006 con il singolo e omonimo album "Tutto è possibile x la (EMI)".

In meno di un anno, grazie alla collaborazione stretta con Barley Arts, si sono esibiti sui più grandi palchi di tutta Italia con oltre 80 concerti. Nel 2005 Claudio Cecchetto ha prodotto il primo singolo dei Finley, Tutto è possibile, il cui video venne presentato nel novembre del 2005 sugli schermi di MTV Italia.

Il secondo singolo, "Diventerai una star", è uscito nell'estate del 2006 e grazie a questo brano l'album ha scalato le classifiche, disco di platino per le oltre 80mila copie vendute.

Ora, in occasione dell’uscita del loro primo disco live, la band ha affermato: "We Are Finley ha un obiettivo ambizioso, quello di teletrasportarvi davanti al nostro palco, a qualche metro da noi, facendovi vivere e vedere il nostro show, non soltanto ascoltare.

Siamo riusciti a racchiudere all’interno di questo disco tutta l’energia di un nostro concerto. Chi è già stato a un nostro live potrà rivivere le stesse emozioni, mentre chi non l’ha ancora fatto finalmente potrà capire cosa significa".