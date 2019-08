Lagnasco, l'alpinista italiano Hervè Barmasse racconta la sua vita tra 0 e 8000 metri

“Hervé Barmasse, la mia vita tra 0 e 8000” : una chiacchierata con l’alpinista italiano Hervè Barmasse, che si racconta e racconta il suo rapporto con la montagna al castello d Lagnasco venerdì 2 agosto alle 21,30.

L’appuntamento, uno dei più interessante del Festival Occit’Amo 2019 è a cura di Borgate dal Vivo e prevede in apertura il concerto "Genova di Mare e di Sale" con il Gruppo Spontaneo Trallallero, Laura Parodi e Julyo Fortunato.

Ingresso 5 euro (per i bambini fino agli 8 anni di età il biglietto d’ingresso è gratuito).

“Nato e cresciuto ai piedi del Cervino, in una famiglia in cui il mestiere di guida alpina si tramanda da diverse generazioni, sembrava che non avessi altra scelta se non quella di diventare anch’io un alpinista. In realtà tutto avvenne un po’ per caso e in modo graduale. A quindici anni ero una promessa dello sci poi un brutto incidente durante una competizione interruppe irrimediabilmente il mio futuro da professionista. Dopo un anno di riabilitazione, mio padre, decise di farmi un regalo: accompagnarmi sul Cervino. E così all’alba gelida di una mattina di ottobre eccomi pronto a scalare per la prima volta la Gran Becca. Allora non potevo immaginare che, attraverso la montagna, avrei vissuto alcuni dei momenti più importanti della mia vita. Quel giorno pensavo solo a camminare, a non inciampare e a non rallentare il passo di mio padre. Quel giorno sul Cervino, inconsapevolmente, avevo deciso quale sarebbe stato il mio futuro.”

Hervé Bermasse è alpinista professionista, atleta del global team The North face, storyteller, outdoor coaching and motivational day, guida alpina e istruttore delle guide alpine, tecnico del soccorso alpino, maestro di sci e di snowboard, allenatore federale di sci alpino, regista dei film "Linea Continua" e "Non così Lontano", autore del libro “La montagna dentro” edito da Laterza, consulente aziendale nel settore outdoor, fotografo con pubblicazioni per le principali riviste di montagna.

I biglietti possono essere acquistati al: box Office Piemonte Ticket e online sul sito: http://www.ticket.it/ odirettamente presso Fondazione Bertoni, IAT Saluzzo e Filatorio di Caraglio.

C’è una anteprima allo spettacolo: dalle 18 nel cortile del Castello si gioca con PLUF!, il gioco, realizzato da La Fabbrica dei Suoni. Sono “visite giocate” per bambini, vere animazioni di piazza per scoprire le terre del Monviso. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria entro le 12 di giovedì 1 agosto al numero 0175576294.

Sabato 3 agosto il Festival Occit’Amo sale in val Maira. A San Damiano Macra alle 22 , in piazza del Comune, il concerto dei “ Lou Seriol”. Prima, alle 17.30 sotto l’ala comunale, il aboratorio didattico intorno alla musica rivolto ai bambini dai 5 ai 13 anni, a cura della Fabbrica dei suoni.

Il gruppo Lou Seriol, nato nel 1992 come gruppo di musica tradizionale è diventato nel corso degli anni una delle band più longeve e conosciute del panorama della nuova musica tradizionale occitana. Organetto diatonico, auti, voci vengono affiancati dai ritmi delle ballate occitane e il tutto viene rivisto e stravolto fondendo sonorità antiche con l’attualità pop e rock del tempo.

Venerdì 2 e sabato 3 agosto sono in programma due giornate dedicate ai fratelli Zabreri, nativi di Chiabreri di San Damiano Macra, tra i massimi maestro scalpellini medievali piemontesi. Per informazioni Espaci Occitan - Dronero, Tel. 0171.904075.

Domenica 4 luglio a Canosio alle 16: Jean Paul Faraut Trio: animatori instancabili delle feste popolari di Nizza e del suo arrière-pays, membri permanenti del collettivo “Lo Cepon” di Vence, da oltre un decennio portano in giro per il mondo gli strumenti tradizionali della loro terra.

Alle 21: Cinecamper di Nuovi Mondi Festival – “Valley Uprising”. Valley Uprising è un lungometraggio di 90 minuti prodotto dalla Sender Films, vincitore del BANFF Mountain Film Festival del 2014 che ripercorre la storia alpinistica dello Yosemite dalla sua nascita nei primi anni 20 fino ai giorni nostri. Lo Yosemite sta all’alpinismo americano come nessun altro luogo sta all’alpinismo europeo.

È stata la culla dell’alpinismo anni 50/60 in cui personaggi come Yvon Chouinard, fondatore di Patagonia, facevano la comparsa; ha visto il nascere dell’arrampicata atletica e muscolare, ha visto la comparsa della prima climber donna, Lynn Hill, ad effettuare la prima salita in libera della via The Nose su El Capitan.

Lunedì 5 agosto a Roccerè Alle 18, partenza Colle della Chabra (1723 m) – salita dal Santuario di Val Mala. Il Parco Archeologico incontra le Cornamuse della Grande Orchestra Occitana Sullo spartiacque tra Val Maira e Val Varaita una facile passeggiata che ci porta sulla vetta del Monte Roccerè, importante punto archeologico in quanto rappresenta una delle aree più interessanti del territorio, dove antiche e misteriose coppelle scolpite nella roccia testimoniano i primi insediamenti umani reperibili in Valle Maira. Qui la musica delle Cornamuse sarà accompagnamento di “pellegrini” curiosi di conoscere storia e musica.

Altre info:www.occitamofestival.it facebook@occitamo/instagramoccitamo.