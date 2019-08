Omaggio a Maria Tarditi con cena al castello di Prunetto

In arrivo la terza serata della cena langhetta con l’autore al castello di Prunetto, a cura di Gianni Farinetti, in collaborazione con il Comune di Prunetto e l’Unione Montana Alta Langa. La serie di incontri con scrittori sta avendo un incredibile successo: un folto e soddisfatto pubblico segue con attenzione le presentazioni anche attratto dall’incantevole parco del castello.

Giovedì 8 agosto il programma prevede un omaggio alla maestra Maria Tarditi, scomparsa nel 2017. Nata a Monesiglio, dove la sua casa è stata trasformata in un piccolo museo aperto tutti i fine settimana, Maria Tarditi è stata per oltre quarant’anni maestra nella scuola elementare di Pivetta, frazione di Priola. Una volta in pensione iniziò una fortunata carriera di scrittrice con venti titoli tra i quali si ricordano "L’ultimo della fila", "Pecore matte", "La venturina", "L’odore del diavolo", tutti ambientati nelle sue Langhe.

Alla serata interverrà il suo editore Alessandro Dutto dell’Araba Fenice e sarà proiettato il film a lei dedicato "La coda è la più lunga da spellare" di Barbara Allemand. L’incontro, come sempre, sarà presentato da Gianni Farinetti e Renata Barberis, direttore artistico del Festival letterario Parole ubikate in mare di Albissola.

La libreria di riferimento è la Liberi Tutti di Cortemilia. L’appuntamento è alle 19.30 nel parco del castello di Prunetto (entrata libera) e seguirà la cena langhetta a 16 euro con prenotazione obbligatoria ai numeri: 0174 99.113 (Comune di Prunetto) o 347 800.45.77 (Ufficio Stampa).

L’Alta Langa si conferma un autorevole crocevia di condivisione della cultura, della bellezza del paesaggio, dell'ambiente incontaminato e dell'ottima cucina, con il piacere di stare insieme sotto le stelle dell’estate.