Sul palco della festa della "Legiun straniera" di Fontanelle il "Blues quintet"

Il "Blues quintet", del bovesano Roby Salvai, dopo l esibizione all'Illuminata di Cuneo, torna in provincia, il 4 agosto, al vallone di San Giovanni in Fontanelle, in occasione della festa della Legiun straniera.

Service audio d'eccellenza per garantire la qualità dell'evento nella vasta zona prativa.

Roby Salvai, al basso sei corde e alla voce, propone la sua musica, un pop italiano d'autore, sempre coadiuvato dai professionisti Max Moriena al pianoforte (già pianista di Fresu, Depiscopo), Micky Chiaravalloti (Eclysse), Pino Sardella (Sensazioni) e Luca Corongiu (Big mama).

Il concerto si terrà alle ore 21 e si concluderà con lo spettacolo pirotecnico. A conclusione della serata i Dragon attack, gruppo specializzato in cover.