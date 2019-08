Il Consiglio comunale di Caramagna approva tanti lavori pubblici

Si è svolto il Consiglio comunale a Caramagna Piemonte: un Consiglio “estivo” che prevedeva solo due punti all’ordine del giorno. Il primo era l’approvazione del Dup (Documento Unico di Programmazione), il cui ok è previsto entro il 31 luglio di ogni anno. Si tratta di un documento che la Giunta porta in Consiglio e che consiste in una serie di dati statistici e di programmazione per il triennio successivo. Ha ottenuto il sì unanime.

Il secondo punto prevedeva la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l’assestamento del bilancio stesso (2019-2021). In questo punto si accertavano le entrate correnti e in conto capitale con le varie competenze arretrate. Le maggiori entrate sono state 205.000 euro (oneri di urbanizzazione, oneri cimiteriali, Imu e addizionale Irpef arretrate e accertate (incassate). Quindi sono state previste nuove spese correnti e rimpinguati i vari capitoli di spesa. Tra gli interventi programmati e approvati dal Consiglio, illustrati dal sindaco Maria Coppola, va ricordata la realizzazione del sagrato della chiesa di san Biagio (in pietra di luserna) e la “Piazzetta Alpina” in sostituzione del vecchio peso bestiame che verrà tolto e al suo posto posizionato un pavimento in pietra e sistemato a terra un logo degli Alpini illuminato di notte.

Sempre con l’obiettivo di abbellimento del Centro storico, a breve partirà il secondo lotto di arredo urbano. Verrà ripavimentata in pietra e porfido la parte di via don Pignata attorno alla chiesa dell’Arciconfraternita e Giardino del Dono. Presso il bocciodromo si realizzerà la parete divisoria tra bar/soppalco e campi da bocce interni (dopo l’autorizzazione dei Vigili del Fuoco).

Al cimitero sarà realizzato il Cinerario Comune nei pressi dei nuovi loculi; verrà ampliata la rete di videosorveglianza comunale; realizzata una caldaia autonoma per le sedi delle associazioni; inghiaiata e sistemata la strada vicinale di Rivoira e, infine, verrà completata l’opera di ristrutturazione dei portici di via Ornato di fronte alla Biblioteca e ritinteggiata tutta la facciata.

Inoltre, dopo le asfaltature di alcune strade, ci sarà un nuovo lotto di segnaletica stradale. Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Marco Osella, ha comunicato l’imminente pubblicazione del bando di gara per l’illuminazione pubblica, che prevede la completa sostituzione di gran parte delle luci pubbliche del concentrico e delle frazioni. Quest’opera sarà integrata con un ulteriore lotto da 50.000 euro previsto dal decreto Crescita. Si sono inoltre conclusi i lavori dei marciapiedi al Rovarino, e verrà posizionata a breve la recinzione in legno sulla scogliera e realizzati tutti i ripristini stradali in asfalto dove sono stati fatti gli scavi per illuminazione e marciapiedi.