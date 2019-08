In vacanza ad agosto con il Caffè Letterario di Bra e le proposte di lettura a km zero

“I migliori compagni di viaggio sono i libri: parlano quando si ha bisogno, tacciono quando si vuole silenzio”. L’ha detto Tiziano Terzani ed è la verità. Un lungo spostamento in treno, la spiaggia assolata, quell’angolo in ombra del giardino possono essere il gate d’imbarco per il volo più entusiasmante che c’è: quello tra le pagine di un romanzo. La scelta è illimitata.

Oltre ai finalisti dello Strega, che sono da recuperare (il vincitore è Antonio Scurati con “M. Il figlio del secolo”, Bompiani), ci sono i libri proposti dagli scrittori passati dall’Associazione culturale Albedo di Bra e amici del Caffè Letterario. Ecco i testi da abbinare al costume da bagno, alle pedule da montagna o, semplicemente, al divano di casa. Cominciamo con un titolo che di sicuro in molti di voi avranno già sentito e forse anche già letto. “Portami Lassù” (Mondadori), scritto da Cristina Giordana, è un libro da leggere d’un fiato per riflettere, affascinarsi, meditare e vivere le imprese del giovane alpinista Luca Borgoni, che perse la vita sul Cervino a soli 22 anni; una storia che parla direttamente al cuore per trovare la forza che tutti abbiamo dentro. Restiamo in alta quota con Vincenzo Decarolis, autore di “Mitiche Alpi” (Innocenti Editore), non solo uno di quei libri che non vorresti mai finire, ma anche uno di quei viaggi da cui non vorresti mai tornare. Le masche di Paroldo popolano l’Alta Langa e l’opera di Romano Salvetti: “Le donne del Cardinale” (Araba Fenice) è un libro che vi trasporterà in un altro tempo, in un altro luogo, dal primo momento in cui lo prenderete in mano. La scrittrice Franca Benedusi ci porta nelle Langhe con “La guerra di Egle”, “Il mio nome è Daniela”, “Le prime lune” e “Avevo un fazzoletto azzurro”; riflessioni e narrazione si fondono, si abbracciano con uno stile semplice e potente che vi scuoterà l’animo. Per chi ama sentire le farfalle nello stomaco, “Fragile è il nostro domani” di Silvano Giacosa (Letteratura Alternativa) è un libro che racconta, in modo leggero e frizzante, una storia d’amore e di vita. Ci sono luoghi capaci di far battere il cuore.

Luoghi da far conoscere, da esaltare e da dipingere. La pittura braidese fa rima con Franco Gotta, autore della “Finestra dei ricordi” (Umberto Soletti Editore), un libro che, insieme alle opere dell’artista, darà un tocco di colore persino alle giornate più grigie (come può esserlo l’ultimo giorno di vacanza!). Ora chiudete gli occhi e immaginate un pianoforte. La musica è la compagna perfetta di Raffaele Montanaro, che ce la presenta nella sua autobiografia: “La musica mi ha salvato” (edizioni LiberFaber) vuole essere un’iniezione di fiducia e speranza per tutti coloro che soffrono le difficoltà della vita. Una biografia straordinaria accompagna il compositore e direttore d’orchestra Paolo Paglia, potete leggerla sul sito ufficiale o insieme al suo libro “Pianissimo”, un carico di note e di passione che tiene inchiodati alla pagina. Direttamente dall’Albedo, ecco Giovanna Santagati e Maura Boccato, autrice ed illustratrice di “Passi. Percorsi tra parole e immagini”. Le atmosfere del libro sono da favola e, una volta che ti ci sei immerso, non ti lasciano più. Con lo scrittore non vedente dalla nascita, Roberto Turolla seguiamo “Il salto del salmone” (Golem Edizioni). Quattro racconti concatenati che vanno controcorrente, della serie quando la cecità non è limite, ma uno stimolo per misurarsi ed andare oltre. In una lista di libri da portare in vacanza non può mancare di certo qualche giallo. Se avete letto tutta la produzione di Agatha Christie e siete in cerca di trame che vi facciano stare con il fiato sospeso fino all’ultima riga, “La brava gente” (Youcanprint) di Gian Maria Aliberti Gerbotto è la risposta giusta. Tra il giallo e il gossip, il giornalista saluzzese ha dipanato la vicenda lungo tutta la provincia di Cuneo, spingendosi a Bra, decisiva per la soluzione del caso. Tanti brividi anche con Mauro Rivetti e “Alba di un delitto” (Edizioni San Giuseppe).

In una tranquilla cittadina, qualcuno fa fuori un bancario di successo. Perché? Un giallo che sembra tingersi sempre più di rosa, grazie all’incanto della sua protagonista. Scegliere un libro di Gianni Farinetti da mettere in valigia è un’impresa impossibile. Ci aiuta Caterina Brero che consiglia “La bella sconosciuta” (Marsilio), un’esperienza tra ricordi e nuove paure; vale la pena di leggerlo. Più in là della finzione c’è solo la realtà. La finanza è talmente una questione dei nostri giorni che il banchiere Beppe Ghisolfi, in “Lessico Finaziario” (Aragno), ha messo in fila una serie di autorevoli nomi per spiegare, indagare e comprendere il sistema economico. Non vi dico nulla, leggete le recensioni su Amazon e poi dite la vostra! Il senatore Michelino Davico è “Senza casta”, una carrellata di memorie di fatti e di persone che hanno segnato la sua esperienza braidese e romana. Spazio alla leggerezza con Danilo Paparelli, l’irriverente genio della matita “made in Granda” è in formissima con il libro “Più fumetto che arrosto” (edizioni Nerosubianco), ovvero 73 chef stellati visti con l’occhio del buon umore. Ritroverete il sorriso anche grazie a “4 chiacchiere con Margherita” (Sillabe di sale Editore), dove lei è Margherita Fumero, un’attrice che ha bisogno di ben poche presentazioni. Non è un romanzo, sono proprio quattro chiacchiere. Divertente, divertito e malinconico. In vacanza c’è pure chi non riesce a staccare la spina e non vede l’ora di tornare dietro la scrivania. Il posto di lavoro può essere una prigione miseramente triste, oppure una variopinta carovana di personaggi incredibili. Colleghi fantastici e dove trovarli, il meglio del peggio visto finora da Silvano Bertaina, autore di “Come sopportare un collega di lavoro... senza strangolarlo subito.

Quando l’umorismo può salvarti dalla galera” e “Come eliminare un collega di lavoro... e perché. Manuale semiserio per sopravvivere ai colleghi molesti” (Impressioni Grafiche). La morale è una sola: se tra questi archetipi non riconoscete uno dei vostri colleghi, significa che siete voi. Per chi non legge da una vita o per chi divora un libro a settimana, c’è Nicola Brizio, che ha dato alle stampe “L’ossessione della forma” (Leucotea) in cui la parola d’ordine è talento. Lettura ricca di spunti con qualche richiamo a scrittori d’ispirazione. Nostalgia ne abbiamo? Affermativo, a partire da “I giorni di Giuse” (Araba Fenice) di Pino Berrino, ovvero il racconto di un’infanzia e di un’adolescenza nella Bra degli anni Cinquanta e Sessanta. L’amore per la propria città può anche diventare poesia. “Storie brave” (Tipolitografia Grosso) di Bernardo Negro scandisce le tappe di un percorso fatto di memorie ed emozioni, scampoli di autobiografia, riflessioni profonde e leggere insieme. Un libro di vero orgoglio braidese che andrebbe tenuto perennemente di fianco, sul comodino, anche dopo averlo finito. “Storie della vecchia Bra” (Araba Fenice) di Fabio Bailo è dedicato ad alcune piccole, grandi storie individuali e collettive che hanno punteggiato il Novecento braidese; ora, a distanza di anni, tornano a far parlare di sé. Non un saggio, bensì una storia nella Storia è “Quantum. Elisabeth e Werner Heisenberg al tempo della Bomba” (L’Artistica di Savigliano) di Ugo Minini. Una cavalcata dal 1920 al 1960 sulle spalle del genio della fisica Werner Heisenberg per un’opera che ha l’accuratezza tecnica di un rapporto ingegneristico e il respiro ampio della prosa. Pino Milenr, il popolare comico, attore e conduttore tv, ha scritto “L’uomo con l’armonica”, un toccante racconto in cui ha inteso ricordare lo zio materno Filippo, classe 1917, mai tornato dalla drammatica campagna di Russia. Un appassionato atto di resistenza e di amore.

Gian Mario Ricciardi è un nome che dice tutto. Il giornalista, già capo redattore della Tgr Rai del Piemonte, ne ha per diversi gusti. Da leggere: “Il Paese della Bela Rosin”; “Novecento nel Roero”; “Ernesto Olivero, testimonianza e profezia”; “Santi sociali e laici del Piemonte”, pubblicato da Priuli & Verlucca. Per finire ecco una carrellata di classici. Da Cesare Pavese (“La bella estate”, Einaudi) a Beppe Fenoglio (“Il partigiano Johnny”, Einaudi), da Gina Lagorio (“La spiaggia del lupo”, Garzanti) a… Giovanni Arpino. Se non avete letto “Il fratello italiano” (Rizzoli) forse è arrivata l’ora di farlo. Un romanzo che non sembra scritto nel 1980, né oggi, bensì domani. Non resta, quindi, che deporre l’iPhone e perdersi in un altro mondo... quello dei sogni. Buona lettura e, soprattutto, buone vacanze!