Nelle campagne di Bra è tempo di conserve e marmellate per imbottigliare il profumo dell’estate

Pomodori, peperoni, zucchine, ma anche prugne, pesche, succose albicocche, negli orti di Bra l’estate è un trionfo di colori e sapori. Da strada Orti, fino ai Biola, passando per le cascine di Bandito e la Riva, è il momento ideale per fare le conserve. Mentre, per chi abita in città, c’è sempre il mercato ortofrutticolo del mercoledì e del venerdì per non rassegnarsi ai vasetti del supermercato e preparare da soli gustose produzioni.

Il bello è che possiamo mettere in un barattolo tutti i sapori dell’estate e portarli a tavola per tutto l’anno. Mettersi a far conserva e marmellate ci riporta come per magia indietro nel tempo e lontano nello spazio, facendoci tornare immediatamente bambini. Il risultato è sorprendente, soprattutto sull’umore!

Così, eccoci pronti a fermare il tempo con la conserva di pomodoro: bottiglie di salsa, pomodori pelati, concentrati, squadre di famiglie impiegate a lavorare come formichine in quello che diventa un momento gioviale ed aggregativo. Tutti al lavoro in un unico sforzo e compiti ben precisi: chi lava i pomodori, chi usa la macchinetta per passare il pomodoro, che una volta era a manovella, chi chiude i barattoli...

I nonni ricordano l’attesa dei più piccoli per questo evento che durava intere giornate, in compagnia di zii e cugini. Perché anche i bambini contribuiscono con lavori semplici, come inserire le foglie di basilico e gli spicchi di san Marzano nelle bottiglie, prima di aggiungere la passata di pomodoro crudo.

Questo per loro è il momento più divertente: sono autorizzati a sporcarsi! Pieni di schizzi rossi e con le dita raggrinzite fanno a gara a chi svuota per primo le cassette di bottiglie. Dopo, sono liberi di giocare, perché i grandi sono troppo impegnati per essere severi, a meno che non si avvicinino troppo al punto in cui bolle il grosso pentolone, che ricorda tanto quello delle streghe.

È un lavoro in cui bisogna solo avere un po’ di pazienza, ma ne vale assolutamente la pena. Pensate a quei giorni in cui non avete nulla di pronto in casa. Se non altro potrete gustare un ottimo piatto di pasta da accompagnare a un buon vino rosso. E anche il più gelido degli inverni sembrerà più caldo!