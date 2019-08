Alba: confermati i mercati di sabato 10 agosto e di giovedì 15 agosto

Nelle due principali festività agostane non si fermano gli abituali mercati cittadini, garantendo così una continuità nelle consuetudini dei frequentatori e la vivacità del centro storico, nel mese in cui – sempre più numerosi - moltissimi visitatori scelgono le nostre colline e la loro capitale per trascorrere i propri giorni di relax, visitando volentieri i mercati che fanno parte a tutti gli effetti dell'offerta turistica territoriale.

Sabato 10 agosto, giorno in cui si celebra il Patrono di Alba, San Lorenzo, il principale appuntamento settimanale viene confermato nelle vie del centro secondo lo schema usuale, che prevede la presenza dei banchi fin dalle prime ore del mattino.

Il giorno di Ferragosto, giovedì 15, si replica in piazza Cagnasso, dove sotto l'Ala tornano puntuali gli espositori di frutta e verdura e degli altri generi che caratterizzano il mercato del giovedì.

"Siamo lieti di poter confermare gli appuntamenti con i mercati albesi anche in giornate festive – commentano il presidente e la vice presidente territoriali di FIVA Alba (Federazione italiana venditori su area pubblica), Sergio Coraglia e Manuela Songia -: in questo modo, gli operatori garantiscono un servizio richiesto da un pubblico non solo albese ma proveniente anche dai paesi del circondario, nonché un momento particolarmente gradito ai tanti turisti che apprezzano il passeggio e il tipico shopping fra i banchi".