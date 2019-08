Bra: pubblicata la graduatoria definitiva per le case popolari

L’Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Sud ha reso nota la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale nel Comune di Bra, riferita al bando pubblico di concorso approvato il 13 giugno 2018.



La graduatoria, consultabile all’Albo pretorio del Comune e nella sezione “Servizi alla Persona” del sito web www.comune.bra.cn.it, ha validità a decorrere dal 31 luglio 2019, sostituisce la precedente riferita al bando emesso nel 2013 e sarà utilizzata per l’assegnazione di tutti gli alloggi che si renderanno disponibili nel periodo di validità.



Nella lista pubblicata è riportato soltanto il punteggio complessivo conseguito dai concorrenti.

Per conoscere nel dettaglio i singoli punteggi, le persone in elenco residenti a Bra, munite di un valido documento di riconoscimento, possono rivolgersi all’Ufficio Casa comunale (Palazzo Garrone, piazza Caduti per la Libertà 18, 1° piano) il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 8,45 alle 12.45, oppure alla sede di Cuneo dell’Atc del Piemonte Sud (via S. Croce 11, Cuneo).

I concorrenti non residenti a Bra devono invece rivolgersi al Comune di residenza, tenuto a garantire l’accesso alle informazioni agli interessati.