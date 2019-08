La grotta del rio Martino di Crissolo è riaperta ai visitatori che dovranno pulirsi bene le scarpe dopo l'escursione

La Grotta del Rio Martino è nuovamente aperta ai visitatori da ieri, giovedì 1° agosto 2019.

La riapertura arriva dopo alcuni mesi di analisi scientifiche, rese necessarie dopo aver riscontrato la presenza nella cavità ipogea di un fungo, lo Pseudogymnoascus destructans, che può causare nei pipistrelli, frequentatori della grotta per il periodo del letargo invernale, una grave patologia.

Per consentire l’accesso al pubblico l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso, in collaborazione con il Comune di Crissolo, ha revisionato le modalità di visita della grotta con l’intento di regolamentare gli accessi per garantire, tramite operatori qualificati, il controllo e la sicurezza dei visitatori, fornendo nel contempo informazioni e alcune istruzioni circa le precauzioni da mettere in atto durante e dopo la visita.

Per la tutela dei pipistrelli, è infatti necessario applicare alcune nuove attenzioni per evitare la diffusione delle spore del fungo. In particolare, ogni visitatore dovrà seguire, eventualmente con l’assistenza degli accompagnatori, una procedura per pulire a fondo le suole delle calzature utilizzate per l’escursione in grotta, spazzolandole in modo da far cadere eventuali zolle di terra e spruzzandole con alcool prima di riporre le scarpe all’interno di un sacchetto annodato.

Chiunque accederà alla grotta dovrà quindi essere dotato di un secondo paio di calzature, oltre a quelle con cui effettuerà l’escursione: per comodità, il ricambio potrà essere lasciato anche in paese, ma è necessario evitare di risalire sui mezzi di trasporto con le stesse calzature usate nella grotta. Giunti a casa, i visitatori dovranno inoltre tenere le calzature usate nella grotta in ambiente caldo per almeno una settimana, esponendole in posizione assolata e girate in modo che le suole siano esposte al sole, e di lavare i vestiti utilizzati nella visita, possibilmente a 60 gradi per almeno 20 minuti. In caso di lavaggio a temperatura inferiore, i vestiti dovranno essere messi ad asciugare al sole e non ritirati per almeno una settimana.

Per conoscere le modalità di accesso alla Grotta, che per questa stagione estiva sono da considerare transitorie dal punto di vista organizzativo, si invitano gli interessati a rivolgersi al Comune di Crissolo (Via Umberto I, 39. Tel: 0175.94.902. Email: municipio@comune.crissolo.cn.it).

La Grotta del Rio Martino sarà infine oggetto di una ulteriore valorizzazione, mediante attività di educazione ambientale riguardanti in particolare i temi della tutela e gestione della Chiritterofauna.