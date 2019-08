Ripristinato il guado sul torrente Gesso verso frazione Mellana di Boves

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di ripristino del guado sul Torrente Gesso, che collega la zona del Santuario degli Angeli, in sponda idrografica sinistra, con la frazione Mellana di Boves, in sponda idrografica destra. Il guado è oggetto di uno specifico protocollo di intesa, firmato dal Comune di Cuneo e il Comune di Boves, in cui i due enti si impegnano, per tre anni, alla gestione associata della sua ricostruzione e mantenimento.

Il guado, percorribile a piedi ed in bicicletta, resterà aperto per tutto il periodo estivo, fino alle piene autunnali, e verrà poi rispristinato in vista del periodo invernale, non appena le condizioni del Gesso lo permetteranno.

La realizzazione e il ripristino del guado sono in capo al Comune di Cuneo, mentre il Comune di Boves provvede a trasferire parte delle risorse necessarie.

"Come d’intesa con il Comune di Boves, con cui abbiamo sottoscritto una convenzione specifica, nei giorni scorsi sono stati ultimati i lavori di realizzazione del guado che collega Cuneo e la Mellana – ha spiegato l’Assessore al Parco fluviale del Comune di Cuneo, Davide Dalmasso –. Siamo soddisfatti per essere riusciti a ripristinare e far tornare agibile e percorribile quello storico passaggio, che in tanti ci sollecitavano e che viene molto utilizzato, non solo dai cuneesi".