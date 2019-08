Saluzzo: a settembre scadono i termini del progetto "Emergenza casa 8"

Ricordiamo agli interessati che c’è tempo fino al 30 settembre per presentare la propria domanda peraccedere ai contributi previsti dal progetto “EmergenzaCasa 8”, promosso dalla Fondazione Cassa diRisparmio di Cuneo, in collaborazione con il Comune di Saluzzo, la Caritas Diocesana e il ConsorzioSocio Assistenziale Monviso Solidale, per sostenere le famiglie in situazione di temporanea emergenzaabitativa.

Possono fare domanda i conduttori intestatari di un contratto di locazione privato, regolarmente registrato,e che siano in possesso dei seguenti requisiti: nucleo familiare (di diritto o di fatto), anche monoparentale, con uno o più figli o parenti a carico,oltre eventualmente al coniuge, in situazione di temporanea difficoltà economica; risiedere in un alloggio concesso in locazione da parte di soggetto privato e non in un’abitazioneappartenente all’edilizia pubblica residenziale; non essere legati con il proprietario contraente da vincoli di parentela diretta di primo o secondogrado; risiedere nel Comune di Saluzzo, compresa la Municipalità di Castellar; non essere titolari di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto,uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A3 A7, A8, A9 e A10 ubicatiin qualsiasi località del territorio nazionale; essere in possesso di I.S.E.E. in corso di validità inferiore o uguale a 12 mila Euro; non aver percepito il contributo nell’ambito delle precedenti edizioni del Progetto “EmergenzaCasa”.

Verrà data priorità ai nuclei familiari con una storia occupazionale precaria e insufficiente per ilmantenimento del nucleo familiare, con particolare attenzione ai nuclei monoparentali e alle situazioni didisoccupazione, mobilità, precariato, cassa-integrazione o di cessazione dell’attività di tipo autonomo incui dovessero versare uno o più componenti del nucleo familiare.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: contratto di locazione registrato; documentazione inerente le eventuali spese condominiali correnti (obbligatoria per chi risiede inun condominio); CUD 2019 – redditi 2018 (per i lavoratori dipendenti) o MODELLO UNICO 2019 – redditi 2018,relativi a tutti i percettori di reddito del nucleo familiare; attestazione I.S.E.E. in corso di validità; titolo di soggiorno in corso di validità (obbligatorio per cittadini extra-comunitari).

La domanda potrà essere presentata al Comune di Saluzzo, presso l’Ufficio Servizi alla Persona dal 20maggio 2019 e fino al 30 settembre 2019, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 emartedì e giovedì anche al pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16.

L’eventuale erogazione del contributo avverrà, a cura del Comune, previa selezione a opera della Commissione locale per l’emergenza abitativa, appositamente costituita e incaricata di valutare lasituazione dei nuclei familiari richiedenti sulla base di prestabiliti criteri, che si riunirà nei mesi di ottobree dicembre 2019.

La Commissione valuterà, a suo insindacabile giudizio, le domande presentate e nonsaranno ammessi ricorsi, reclami, richieste di riesame, né altre forme di impugnativa.

Attenzione: verrà considerato elemento negativo da parte delle Commissioni locali il mancato pagamentodelle rate di affitto a decorrere dalla data di pubblicazione della presente informativa.

Il contributo, fino ad un massimo di euro 1.700,00 (millesettecento/00), verrà erogato a favore deiproprietari che sottoscriveranno un apposito patto di solidarietà, con l’obiettivo ultimo di aiutare i nucleifamiliari a superare la temporanea situazione di difficoltà economica, aggravata dalla crisi in atto.

L’erogazione del contributo avverrà fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Chi volesse ricevere ulteriori informazioni può contattare il Settore servizi alla Persona ai numeri0175.211333 | 0175.211423 oppure consultare il sito internet www.comune.saluzzo.cn.it.