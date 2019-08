Savigliano: Oasi Giovani al fianco dei dodici ragazzi impegnati nel comminodi Santiago de Compostela

Sette giorni, 132 Km da percorrere, un cammino da compiere, emozioni ed esperienze intense da condividere e una meta da raggiungere, Santiago de Compostela.

Questa meravigliosa avventura, vissuta da dodici ragazzi di età compresa fra i 14 e i 17 anni, accompagnati da Alexa Mussetto, Ester Colombero e Giuseppe Porcu, è stata possibile grazie al progetto “Walking Together” finanziato dal programma di mobilità europea Erasmus+, che vedeva come ente capofila la spagnola Fundaciòn Amigò di Valencia e Oasi Giovani come partner di progetto.

Un viaggio iniziato domenica 21 luglio e condiviso per un’intera settimana con nove ragazzi spagnoli e tre loro accompagnatori e che aveva come finalità quella di sviluppare uno spirito di amicizia, collaborazione e partecipazione attiva fra coetanei appartenenti a paesi, ambienti ed esperienze di vita differenti!

Sette tappe impegnative con una media giornaliera di 25 Km da percorre insieme, ma anche tanto spazio al divertimento, agli scherzi e alla creatività.

Ogni giorno infatti è stata proposta ai ragazzi un’attività educativa da svolgere durante il percorso come il camminare un tratto a coppie, il primo con gli occhi chiusi e l'altro a far da guida, raccontandosi di sé, o girare brevi video che descrivessero lo stato d’animo del momento.

Il settimo giorno, arrivati poi alla sospirata meta di Santiago i nostri camminatori italo-spagnoli hanno proposto uno spettacolo davanti alla cattedrale, che hanno pubblicizzato con foglietti preparati da loro il giorno prima e distribuiti ai pellegrini durante l'ultima tappa.

Dopo un ultimo momento di riflessione e valutazione dello scambio c’è stato il commosso saluto con gli amici spagnoli di Fundaciòn Amigò, che sono partiti per Valencia, la loro città d'origine, mentre lunedì i nostri ragazzi hanno visitato la scuola circense di Circonove, ospiti degli artisti incontrati per caso, in occasione di un loro spettacolo in strada e che con grande generosità li hanno invitati a partecipare al loro allenamento.

“Un’esperienza intensa, vissuta da tutti con grande partecipazione ed entusiasmo – dicono Alexa, Ester e Giuseppe, che hanno accompagnato i ragazzi durante la settimana – da subito si è instaurato un clima di grande complicità ed il gruppo è risultato molto affiatato, tanto da non sentire la difficoltà di comunicare, pur parlando lingue diverse, quasi come se ci si conoscesse da sempre.

Ci sono stati momenti di grande collaborazione e condivisione, che sono stati sicuramente arricchenti per i ragazzi, ma anche per noi operatori”.