"Un dialogo per il futuro delle superiori di Mondovì": maggioranza e minoranza concordi

Il dialogo per risolvere una questione annosa. Il futuro delle scuole superiori di Mondovì potrà/dovrà essere deciso a tavolino dopo un confronto che si preannuncia lungo e di non facile soluzione.

È la sensazione che si ha al termine dell'ultima sessione consiliare di Mondovì, tenutasi martedì sera nel rione di Carassone, dove la minoranza ha presentato (e poi, ottenute certe rassicurazioni, ritirato) una mozione per chiedere "di revocare la variante urbanistica adottata" (quella per la nuova scuola che si dovrebbe/sarebbe dovuta costruire nel rione Altipiano, alle spalle dell'ex SIP, ndr), così da "ribadire la volontà di lavorare per definire un piano complessivo in prospettiva capace di rispondere ai problemi delle scuole superiori, come proposto di recente dal circolo cittadino del PD".