A Brossasco arriva la Festa estiva della Lega

Continuano le feste estive della Lega in Provincia di Cuneo. Il prossimo appuntamento sarà per giovedì 8 agosto a Brossasco presso l’area attrezzata il Tiglieto.

“Le feste estive per il nostro Movimento sono occasione per testimoniare la nostra presenza costante sul territorio - commenta il Segretario Provinciale Senatore Giorgio Maria Bergesio - ascoltare le esigenze e le problematiche della popolazione rappresenta da sempre il nostro modo di fare politica. La Granda rappresenta una terra di lavoro e di valori e sin dal nostro insediamento ci siamo impegnati nell’affrontare le questioni irrisolte: basti citare al riguardo lo sblocco dei lavori della Cuneo-Asti, da anni fermi sotto il governo delle amministrazioni di sinistra ed ora finalmente in partenza passata l’estate”.

“Vi aspettiamo numerosi giovedì a Brossasco - continua l’Onorevole Flavio Gastaldi - luogo a noi caro come tutte le vallate contigue. La festa sarà momento per fare il punto sulle attività in corso e sulla programmazione per il prossimo autunno”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3476008848 oppure 3473215485.