A Rifreddo torna la “Festa ‘dla Madona” al Devesio, dal 3 al 5 agosto

Come ogni anno i rifreddesi, la prima domenica di agosto si danno appuntamento presso il santuario del Devesio per festeggiare la della “Madonna della neve”.

Un evento che si può tranquillamente definire come una seconda festa patronale, vista l’affezione da parte della popolazione, e che si caratterizzerà anche quest’anno per il grande pranzo domenicale sotto i castagni che attorniano il santuario.

Un pranzo che se rappresenta il momento socialmente più rilevante della festa non è certo l’unico appuntamento del week-end.

Si comincia infatti sabato 3 agosto, alle 20.45 con il Rosario e la suggestiva processione con le fiaccole nei dintorni della chiesa a cui farà seguito la distribuzione delle mezze penne al sugo e formaggio sotto il tendone del bar.

Domenica mattina saranno le celebrazioni religiose a farla da padrone mentre al pomeriggio alle 16 il sindaco Cesare Cavallo consegnerà il sonetto.

La cerimonia, che vede anche il ricordo dei caduti presso il cippo posto nei pressi del santuario, sarà come sempre seguita da un rinfresco per tutti i partecipanti. Alla sera dalle ore 20 appuntamento per la grande cena a base di porchetta (prenotazioni entro sabato 3 agosto contattando Paolo al 388.9425589) e poi con il ballo e la musica del “Trio Capinera” che intratterrà il pubblico fino a tarda notte.

Lunedì si riparte con la gara alle bocce poi, dalle 16, spazio ai giochi per i bambini con tanto di Nutella party e spettacolo di magia. Alla sera sarà ancora la gastronomia la protagonista. Infatti, alle 20 i massari offriranno “Tirabusun all’arrabbiata” a tutti ed alle 21 ci sarà la gara di degustazione di torte con tanto di premi per la più bella e la più buona.

Un programma che come sempre esalterà il clima di grande famigliarità ed allegria che caratterizza la “Festa ‘dla Madona”.