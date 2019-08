"A tavola con Leonardo" nell’atmosfera fantastica del giardino di Villa Ormond a Sanremo

Leonardo, inventore, artista e scienziato italiano ha espresso il suo talento anche in ambito gastronomico come, ad esempio, autore di ricette ed inventore di macchine da cucina.

In occasione del 500° anniversario della sua morte, il 23 agosto dalle ore 20.30 presso lo spettacolare scenario di Villa Ormond a Sanremo, si terrà la cena esclusiva La Tavola di Leonardo, ideata dalla giornalista ed esperta di galateo Barbara Ronchi della Rocca in collaborazione con il giornalista enogastronomo Claudio Porchia.

Dopo il grande successo del format “Mangiarei fiori” il nostro gruppo editoriale MoreNews porta a Sanremo un evento altrettanto unico tramite “La tavola di Leonardo”, con un menù ricavato direttamente da appunti e libri d’epoca e proposto dallo chef del Catering Ad Hoc.

Un particolare pre-cena anticiperà l'evento: in attesa dare il via al banchetto leonardiano gli ospiti potranno provare l'acquarosa di Leonardo, composta con acqua di rosa indicata per lavare le mani al suono della musica dell'epoca. Ecco il menù:

Benvenuto con “composta all’acqua di rose “ di Leonardo

Primo servizio di credenza:

Bruschette con pani speziati alle olive, noci e zucca

Fructa con Norcineria

Speck di Papero affumicato alla moda di Cristoforo da Messisbugo

Primo servizio di cucina:

Riso dorato alla Sforza con zafferano e erbette aromatiche alla moda di Mastro Martino

Secondo servizio di cucina:

Frictini caldi di pasta di pane con verdure alla moda di Bartolomeo Scappi.

Secondo servizio di credenza:

Crostini di Frattaglie alla "vinciana"

Frictatina di Bieta con uova e cacio

Torta di Verdura salata

Frictelle di Salvia

Terzo servizio di cucina:

Spalla di Vitello arrostita

con Sformato di Piselli della Duchessa

Terzo servizio di credenza:

Cacio salato ed essiccato con pani di noci, marzapani, biscotti, noci, torroni, crocisci e pastigliaggi di varie sorte.

Vini Selezione

Prosecco Valdobbiadene DOCG - Andreola

Verdicchio - Santa Barbara

Masi Modello delle Venezie

Moscato d'Asti

La serata sarà caratterizzata da storytelling, ovvero narrazioni da parte di autori ed esperti “leonardiani”, numerose sorprese avvincenti e l'accompagnamento musicale dell'arpa celtica di Claudia Murachelli.

Il prezzo è di 49 euro a persona; le prenotazioni sono possibili sino al 20 agosto direttamente mail ad eventi@morenews.it indicando nome, cognome, numero dei commensali e un recapito telefonico oppure contattando il numero 3480954317.

Per effettuare il pagamento online è possibile collegarsi al sito dedicato La Tavola di Leonardo