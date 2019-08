Al Castello della Manta "Astronomi per una notte"

All’interno, lo splendore degli affreschi quattrocenteschi; all’esterno, la maestà del cielo stellato. Arte e natura, nel segno della bellezza, si incontrano al Castello della Manta, Bene del Fai–Fondo Ambiente Italiano in provincia di Cuneo, durante gli appuntamenti di "Astronomi per una notte", in programma venerdì 9 e sabato 10, venerdì 16 e sabato 17 agosto, dalle ore 20 alle 23, nell’ambito della rassegna Sere Fai d’Estate.

Le quattro aperture serali straordinarie, oltre l’abituale orario di accesso al Bene, permetteranno agli ospiti di gustare un picnic al tramonto, a base di prodotti locali tra cui il goloso “bunet” (su prenotazione), e scoprire al calar della sera le sale del castello, tra cui spicca il salone baronale che custodisce una delle più stupefacenti testimonianze della pittura quattrocentesca con mitici eroi vestiti come cavalieri ed eroine come dame di corte che sfilano dinnanzi alla fonte dell’eterna giovinezza.

La visita notturna prosegue nelle sale del Cinquecento, dove si distingue la galleria appena restaurata, fino ad arrivare alla bellissima Chiesa di Santa Maria del Rosario. Al termine della visita tutti in giardino, con lo sguardo rivolto all’insù, per scoprire i segreti del cielo con la guida di esperti.

Venerdì 9 agosto il geologo Enrico Collo, appassionato di mitologia celeste, e l’astrofilo Marco Lijoi racconteranno storie, leggende e tradizioni legate alle costellazioni e ai pianeti. La luna sarà a circa un quarto e Saturno e Giove saranno vicini alla terra, affascinanti da osservare con i loro anelli. L’osservazione della volta celeste, con l’aiuto di un telescopio, continua sabato 10 agosto.

E ancora, il 16 e 17 agosto, saranno gli Astrofili della Bisalta a guidare gli sguardi tra le vie del cielo. Il tutto con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Manta.

INFORMAZIONI

Giorni e orari: venerdì 9 e sabato 10, venerdì 16 e sabato 17 agosto, dalle 20 alle 23.

Costo del biglietto: intero 12 euro; ridotto ragazzi (6-18 anni) 6 euro; iscritti Fai e residenti 6 euro.

Prezzi del cestino picnic: menù adulto 16 euro; menù bambino 11 euro; iscritti Fai 13 euro. L’acquisto del cestino picnic è su prenotazione al numero 0175 87822

Per informazioni e prenotazioni: Castello della Manta, via De Rege Thesauro 5; 0175 87822; faimanta@fondoambiente.it; www.fondoambiente.it; www.castellodellamanta.it