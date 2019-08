Al via a Ciampagna di Ostana la festa della Madonna del Buonconsiglio

Prosegue l’estate di Ostana, con gli eventi a cura della locale Pro loco.

Questo fine settimana è la volta della festa della Madonna del Buonconsiglio, in programma sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 agosto a Ciampagna, frazione di Ostana.

I festeggiamenti avranno dunque inizio domani (sabato) con una piacevole escursione accompagnata, adatta a tutti, alla scoperta della frazione che gode di una vista unica sul Re di Pietra, sita proprio in faccia al Santuario di San Chiaffredo di Crissolo.

Lungo il percorso sarà possibile vedere alcuni pannelli, realizzati dall’Associazione “I Reneis”, e per l’occasione trasportati all' esterno del Museo Etnografico di Ostana, che hanno come tema quello della fienagione ad Ostana.

La passeggiata sarà animata da accompagnatori in costume tipico, che oltre a spiegare e raccontare i pannelli porteranno i partecipanti a vedere il piccolo borgo di Montagna come si presentava prima del grande spopolamento di fine anni 50.

Lungo il tragitto, per alleviare la fatica dei partecipanti, ci sarà un rinfresco, che consentirà di terminare la passeggiata, per poi arrivare alla gran grigliata che si terrà nei pressi del ballo della frazione.

A seguire ci sarà poi il tradizionale Falò, accompagnato dai canti che nascono da sempre in queste occasioni per onorare al meglio la Madonna del Buonconsiglio a cui è intitolata la graziosa Cappella presente a Ciampagna.

Il costo per la passeggiata e la grigliata di carne è di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini (menù: 1 antipasto, 1 primo, grigliata mista con contorno, dolce acqua e vino).

Per poter organizzare al meglio sia la passeggiata che la cena è gradita la prenotazione al numero 347.7154691, oppure al numero 333.2794511. Domani prenderà inoltre il via la tradizionale stima del salame.

Si prosegue poi domenica, con la Santa Messa alle ore 11, mentre alle 15.30 si darà inizio alle danze con l’orchestra liscio “I figli delle stelle”.

Durante l’intera giornata, per i più piccini, non mancheranno le occasioni di divertimento, inoltre a sia i grandi che i bambini potranno cimentarsi con la gara al punto, con premi per tutti.

Si proseguirà poi con la stima del salame, che verrà chiusa alle ore 18, seguita dalla premiazione.

Infine, lunedì 5 agosto, alle ore 16, si terrà la gara a bocce a baraonda aperta a tutti.

“Una magnifica occasione – spiegano dalla Pro loco - per poter conoscere ed apprezzare una delle frazioni che compongono il comune di Ostana che ha contributo a rendere questo piccolo paese un gioiello incastonato nella corona del Monviso e gli hanno consentito di ottenere il titolo di uno dei Borghi più Belli d’Italia. Davvero da non perdere”.