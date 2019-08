Cinema all’aperto: “The wife” in frazione Riva di Bra

Appuntamento con “The wife”, giovedì 8 agosto 2019, alle 21.30 in frazione Riva di Bra: prosegue la rassegna di cinema all’aperto “Periferia cuore della città”.

Nel film, per la regia di Björn Runge, Glenn Close e Jonathan Pryce interpretano una coppia sposata da quarant’anni. Nel momento in cui arriva la notizia che lui ha vinto il Premio Nobel per la letteratura, lei, la moglie, ripercorre i sacrifici di una vita per stare accanto al marito ambizioso, tra segreti e bugie.



Le prossime proiezioni in calendario sono “Un’estate in Provenza” (di Rose Bosch con Jean Reno, Anna Galiena e Chloé Jouannet) in piazza Giolitti, il 15 agosto; “C’era una volta un principe azzurro” film d’animazione nel quartiere Madonna Fiori il 22 e “Il verdetto” di Richard Eyre con Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead a Pollenzo il 29. Ultimo appuntamento con il maxi-schermo itinerante giovedì 5 settembre, in piazza Caduti per la libertà, per la proiezione dei documentari di Remo Schellino “Quando Bra era Regina di cuoi. Conciatori e concerie, un secolo di lavoro e di lotte” e "Giovanni Arpino, un realista romantico". (ea)



I film iniziano dopo le 21,30. Ingresso libero e posti a sedere fino ad esaurimento. Maggiori informazioni su www.turismoinbra.it.