Bra, ad agosto il Comitato locale della Croce Rossa Italiana è… aperto per ferie

La solidarietà non va in vacanza, soprattutto quando caldo e solitudine possono mettere in difficoltà quella fascia di popolazione più vulnerabile a causa delle condizioni sanitarie, sociali o personali.

Lo sa bene il Comitato locale della Croce Rossa Italiana di Bra, che ha ampliato l’orario di apertura dell’ambulatorio per ridurre il disagio dovuto ad un periodo notoriamente tra i più complicati nel quale i servizi sono più ridotti.

Pertanto, lo sportello di via Caduti sul Lavoro 1 resterà aperto dal 5 agosto fino al 31 ottobre, dal lunedì al venerdì con orario 17/19 e sabato 9/11.30. Da novembre e fino al 30 aprile, l’orario tornerà ad essere quello tradizionale ovvero dal lunedì al venerdì 17/18.30 e sabato 09/11.

Presso l’ambulatorio le Crocerossine saranno disponibili ad effettuare misurazioni di glicemia e pressione nonché a somministrare iniezioni su prescrizione medica. Si tratta di un’iniziativa importante per dare una risposta tempestiva a tutte quelle persone che, durante i mesi estivi spesso restano sole e senza assistenza.

Dunque, un’estate all’insegna della tranquillità a Bra, grazie al generoso spirito delle Crocerossine, fedeli al motto: “ Ama, Conforta, Lavora, Salva”.