Alla bocciofila di Borgo San Dalmazzo arriva il 1° Memorial Renzo Giraudo

Mercoledì 7 agosto la bocciofila Pedonese di Borgo San Dalmazzo ospiterà il 1° Memorial Renzo Giraudo, poule a quadrette AABC-ABBC.

L'evento sarà dedicato al compianto Renzo, mancato nell'ottobre del 2017. Grande giocatore di bocce, è stato giocatore di serie B, vincendo molte competizioni sia a livello provinciale che regionale. Nato a Borgo San Dalmazzo, è stato per diversi anni a Ivrea dove ha gestito il locale “La Pineta”. Poi è ritornato in provincia di Cuneo dove ha aperto il ristorante Pagarì a Entracque. Per anni è stato aggregato alla Pedonese Borgo.

Al Memorial saranno presenti giocatori a livello nazionale e internazionale: il campione del mondo Daniele Grosso, Luigi Grattapaglia, Matteo e Simone Mana. Presente anche l'amico di sempre Carlo Giraudo, con cui Renzo ha giocato per tanti anni. L'arbitro è Armando Ferrero.

La manifestazione inizierà alle 8.30. Prima della finale intermezzo musicale con esibizione canora di Marco Bertaina che sarà anche il presentatore ufficiale della manifestazione. Il pranzo in sede sarà offerto a tutti i giocatori.

Momento clou alle 16.15 esibizione di tiro progressivo tra i giocatori Simone e Matteo Mana, giovani promettenti che militano in Francia.

Tutti i premi (compresi quelli speciali per carreaux, biberon e pallini salvezza) saranno offerti dalla famiglia Giraudo.

Per assistere alla kermesse boccistica verranno montate comode tribune.