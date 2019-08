Autostrada AT-CN, l'assessore regionale Gabusi: "Una vittoria di tutti senza bandiere di partito" (VIDEO)

A margine di una conferenza stampa inerente i trasporti pubblici ad Asti – cui ha preso parte tanto in veste di assessore regionale ai Trasporti ed Infrastrutture – abbiamo chiesto a Marco Gabusi di fare il punto sul futuro dell’Asti-Cuneo, un po’ più roseo dopo il recentissimo via libera da parte del CIPE, e sulla non facile fase politica di Forza Italia, di cui l’assessore è coordinatore provinciale dell'Astigiano.

Sull'Asti-Cuneo: "Ieri ho avuto l'onore di partecipare a questa seduta storica del Cipe che ha dato il via libera all'Asti-Cuneo dopo 30 anni. Possiamo gioire perché questo territorio avrà un'opera strategica per tutto il Piemonte. Nelle prossime settimane inizierano i lavori. Un punto certo da cui poter ricominciare l'opera. Si tratta di un'opera importante, una vittoria di tutti senza bandiere di partito".