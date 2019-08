Il Pinco Pallino chiede aiuto per due gattini in stallo

Il Canile Rifugio Pinco Pallino Club si trova in frazione Cussanio 33 a Fossano. Il rifugio accoglie principalmente cani ma anche gatti, cavalli e altri animali abbandonati o maltrattati. «Vi ringraziamo e chiediamo a tutti di sostenerci attraverso piccole donazioni in denaro, ma anche pane secco, scatolette per cani e gatti, cappottini, coperte, asciugamani, tappeti, cucce, antiparassitari, medicine, garze, siringhe, alimenti secchi e fioccato per conigli, capre e cavalli, segatura, trucioli e tutto il materiale che possa servire per la costruzione di giacigli».



Oggi vi presentiamo due piccoli ospiti, in stallo da una nostra volontaria.

Se non troviamo per loro urgentemente una casa, saranno portati qui al rifugio purtroppo. Il gattino grigio e bianco è un maschio, quello bianco e nero una femmina, hanno due mesi e sono svermati e spulciati! Adottateli!



Rifugio Pinco Pallino 333/8990717 - 334/3372507 (Lorena)