Si chiude in "follia" la rassegna Suoni dalle Colline di Langhe & Roero

Si chiude con due attesissimi appuntamenti l'edizione 2019 della rassegna Suoni dalle Colline di Langhe & Roero, che ha registrato un tutto esaurito in ogni concerto di questo intenso mese di grande musica classica.

Sabato 3 agosto alle ore 21 a Vezza d’Alba, presso il Santuario della Madonna dei boschi si terrà "Opera, Musical e Songs". Un palcoscenico pieno di fascino per un concerto che proporrà un alternarsi di opere e canzoni e un mix di culture musicali. Da Bernstein a Morricone passando per le musiche tradizionali della Corea del Sud, grazie alla presenza del soprano Sung Hee Park. Sung Hee Park sopranoGiuseppe Nova flautoGiorgio Boffa contrabbassoGiovanni Scotta pianoforte

Domenica 4 agosto alle ore 17 a Bergolo, al Teatro della pietra si terrà "Follie musicali". Bozen BrassSi chiude in "follia" con i Bozen Brass per un pomeriggio di sicuro divertimento, tra contaminazioni di generi e stili musicali. Michael Bublè, i Police e Sting saliranno idealmente sul palco del meraviglioso Teatro della Pietra di Bergolo con Paganini e Mendellsohn per un concerto originale e tutto da ascoltare