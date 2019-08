Biraghi sulla Asti-Cuneo: “Spero sia la volta buona, ma non escludo il piano B”

“Quello che so l’ho appreso, come tutti i cuneesi, dagli organi di stampa. Se davvero, come leggo, il concessionario ha accettato le condizioni dell’esecutivo e del Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) mi viene da pensare che sia la volta buona.

Voglio comunque aspettare qualche mese per vedere se si parte davvero. Del resto, è tutto da tempo pronto, espropri compresi, per completare gli 8 chilometri che mancano al completamento dell’autostrada Asti-Cuneo”.

Così Franco Biraghi, presidente della Valgrana Spa, già a capo degli industriali della Granda, commenta le notizie che rimbalzano in questi giorni a proposito dello sblocco dell’annosa vicenda relativa all’autostrada che il Cuneese insegue da anni e che sembra non riuscire a trovare una conclusione.

Le forze politiche di governo, Lega e 5 Stelle, ognuno tirando l’acqua al proprio mulino, hanno accolto con entusiasmo la decisione del Cipe, un fatto che – a loro giudizio – significherebbe la cantierizzazione a breve dell’ultimo tratto.

Per contro, il Pd si mostra scettico evidenziando come il percorso non potrà essere così trionfalistico come ipotizzato dal presidente della Regione, Alberto Cirio che prospetta l’avvio dei cantieri a stretto giro di posta.

Biraghi, che durante la sua presidenza all’Unione Industriali aveva fatto della Asti-Cuneo un suo cavallo di battaglia - non più poi cavalcato con analoga grinta dal suo successore Mauro Gola -, si mostra moderatamente fiducioso, pur con le riserve che l’uomo d’azienda nutre nei confronti dei proclami della politica politicante.

“Cirio parla di un paio di mesi per avviare i cantieri. Io – afferma l’imprenditore caseario – voglio essere generoso e sono disposto ad attendere fino ad autunno inoltrato, diciamo entro la fine dell’anno.

Se entro quella data nulla dovesse sbloccarsi – afferma – l’orgoglio cuneese e albese dovrebbe farsi valere dimostrando che la Granda ce la può fare anche da sola”.

Ed ecco la sua proposta, pragmatica e provocatoria, com’è nell’indole dell’uomo.

“Diamo vita – suggerisce – ad una cordata di imprenditori che possa procedere comunque e alle medesime condizioni. Sono disposto a guidarla io stesso.

Otto chilometri non sono una distanza infinita. Credo che si possa fare e probabilmente anche a costi inferiori rispetto a quelli preventivati.

La Provincia di Cuneo – conclude - ha assolutamente bisogno di questa infrastruttura per essere collegata al resto del Paese e all’Europa e non può attendere oltre”.