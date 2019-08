Manuel, un anno dopo: sabato 17 agosto un motoraduno in sua memoria a Monasterolo Casotto

Sono trascorsi ormai dodici mesi da quella tragica serata di sabato 16 agosto 2018, quando Manuel Robaldo , motociclista 22enne di Monasterolo Casotto, perse la vita in un incidente stradale fra Villanova Mondovì e la frazione Gosi di Pianvignale.

Un fatto di cronaca che sconvolse l'intero Monregalese, dove il giovane era molto conosciuto e stimato per la sua dedizione al lavoro.

Il nome di Manuel, in questi mesi, non ha mai smesso di riecheggiare, grazie anche all'impegno della sua famiglia, che ha saputo trovare nel dolore sconfinato le energie per rendere imperituro il suo ricordo.