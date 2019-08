Desideri amplificare il segnale del tuo cellulare in casa?

In casa hai poco segnale e non sempre riesci a telefonare, inviare SMS e navigare in internet con il tuo smartphone? Prima di disperarti devi sapere che purtroppo il territorio italiano è coperto solo per il 90-95% dal segnale della rete cellulare e ci sono addirittura zone dove la distanza e le interferenze dalla antenna dell'operatore telefonico più vicina causano una drastica riduzione del segnale.

Esiste comunque una soluzione pratica a questo problema grazie all'installazione di un ripetitore del segnale mobile. Tra le prime cose che dovrai sicuramente fare sarà quella di verificare la qualità del segnale. Dovrai andare alla ricerca di un posto in casa dove ci sia almeno una tacca e solo così potrai trovare una soluzione, altrimenti non sarà possibile procedere. Tra le cause più ovvie di una cattiva ricezione si possono annoverare problemi di posizionamento e schermatura, dovuti a qualcosa che impedisca la circolazione delle onde radio.

Ad esempio può contribuire una particolare conformazione geografica della zona che ne impedisca una libera circolazione, per poi non parlare della struttura di alcune abitazioni che può agire da schermo nei confronti delle onde deviandone o bloccandone il corso. L'unica soluzione in questi casi prevede l'installazione di un ripetitore che amplifichi il segnale maggiormente, con una copertura interna pari o superiore ai 1000 m2.

Ma come funziona un ripetitore? Stiamo parlando di un kit che comprende di solito un'antenna esterna, un ripetitore e un'antenna interna. L'antenna esterna si occupa di ricevere il segnale dalla postazione più vicina dell'operatore e poi elettronicamente amplifica il segnale e lo trasmette all'antenna interna, consentendo a tutti gli apparati mobile di ottimizzare la comunicazione. L'importante è scegliere un ripetitore che sia provvisto di regolare certificazione CE in base alla frequenza che ti interessa.

Molti gestori telefonici mettono a disposizione sul mercato diverse tipologie di amplificatori di ottima qualità e soprattutto dotati di una tecnologia che eviti cattiva ricezione o rumori che possano interferire con l'ambiente circostante.

Se poi sei un utente Vodafone, sicuramente non andrai incontro a questo genere di problema, in quanto, il Vodafone ripetitore è uno dei più potenti, affidabili e sicuri del settore.