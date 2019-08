I collaboratori del Gruppo Egea in festa a Sommariva Perno

«Il talento fa vincere una partita. L’intelligenza e il lavoro di squadra fanno vincere un campionato». È con la citazione di Michael Jordan, uno dei più grandi cestisti di sempre, che l’Amministratore Delegato di Egea, PierPaolo Carini, ha dato il via alla Festa aziendale del Gruppo, andata in scena mercoledì 31 luglio, a Sommariva Perno, presso il “Roero Park Hotel”. Hanno partecipato, oltre ai collaboratori, Soci Pubblici e Privati, Partner, Istituti finanziari, Realtà di ricerca e formazione, Consiglieri delle società del Gruppo, “Senior”.

È intervenuto anche il neoeletto Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Giuseppe Rossetto che, insieme a Carini, ha attribuito un riconoscimento ai “veterani” del Gruppo.

Sono stati premiati: Giovanni Somaglia (Responsabile amministrativo) e Laura Gallo (impiegata Amministrazione) per i 35 anni di impegno in Egea; Sebastiano Contegiacomo (Direttore relazioni con il territorio) per i 33 anni; Armando Rodda (responsabile impianti teleriscaldamento) per i 30 anni e Alessandro Bertolusso (responsabile gestione impianti servizio idrico) per i 25 anni.

Con un grande applauso carico di energia sono poi stati salutati quanti, negli ultimi dodici mesi, sono entrati a fare parte della grande famiglia Egea: un nutrito gruppo di neoassunti tra giovani, professionisti altamente formati, eccellenti neolaureati, oltre a diversi lavoratori che a causa della congiuntura avevano perso l’impiego e ulteriori nuovi collaboratori provenienti da acquisizioni di rami d’azienda e nuovi servizi.