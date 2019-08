150 persone a piedi sino ai Bertolini Soprani: serata di successo a Monastero di Vasco

Enorme successo per la "Camminata ai Bertolini Soprani", frazione appartenente al Comune di Monastero di Vasco, che, quest'anno, ha registrato la partecipazione di 150 persone.

"Sono molto contento per la buona riuscita di un'iniziativa che mi sta particolarmente a cuore e a cui tengo davvero tantissimo" , dichiara soddisfatto il presidente della Pro Loco monasterese, Andrea Musso .

"Oltre a trascorrere una serata in compagnia - aggiunge -, la 'Camminata ai Bertolini' ha come obiettivo quello di includere, far conoscere e valorizzare maggiormente le frazioni del nostro territorio. Grazie a tutti i volontari che ci hanno aiutato nell'organizzazione dell'evento".