39° Concerto di Ferragosto a Limone: come arrivare e info logistiche

La 39esima edizione del Concerto di Ferragosto è alle porte e Limone Piemonte si prepara ad accogliere le migliaia di appassionati di musica e montagna che hanno in programma di partecipare al grande evento dell'estate Cuneese.

L'Orchestra Bruni si esibirà alle 12.45 nello splendido palcoscenico naturale dei Prati del Vallone di S. Lorenzo, una conca sciistica a monte dell'abitato di Limonetto, mentre chi non sarà presente potrà seguire l'esibizione su Rai 3 in diretta televisiva nazionale, con il commento del giornalista Francesco Marino e la regia di Maria Baratta.

Il luogo del concerto è raggiungibile a piedi direttamente dal centro di Limone in circa due ore di cammino: il percorso, ben segnalato e quasi completamente all'ombra, è lungo 8 km con un dislivello di 500 metri. Partendo da Limonetto, invece, bisogna seguire una strada sterrata di due chilometri, percorribile a piedi in 30/40 minuti. Sempre da Limonetto, per affrontare la salita più agevolmente, si può usufruire della seggiovia Morel, per poi percorrere una strada in discesa con breve risalita finale di 1,8 chilometri. Altra alternativa per arrivare è quella di passare dal versante di Panice Soprana-Quota 1.400, tramite la seggiovia Morel oppure tramite la seggiovia del Colle di Tenda, proseguendo poi in discesa per 2 chilometri.

I ciclisti, invece, potranno salire in quota con la loro mountain bike sulla Telecabina Severino Bottero e raggiungere il concerto lungo un tracciato percorribile in circa due ore e mezza.

Gli impianti di risalita, messi a disposizione dalla Lift Spa, la società che gestisce il comprensorio Riserva Bianca, prevedono l'acquisto di un biglietto giornaliero al costo di 8 euro a persona senza limitazioni di corse (per i bambini fino ai 7 anni l'accesso è gratuito). Info e costi impianti di risalita: www.riservabianca.it.

Si può partecipare alla manifestazione anche viaggiando in treno, sulla linea Torino-Fossano-Cuneo-Limone, che per il 15 agosto prevede diverse soluzioni al mattino, con arrivo a Limone alle 07.20, 08.30, 09.19, 10.28 (si consiglia di verificare i cambi sul sito www.trenitalia.com). Alla stazione di Limone, in concomitanza all’arrivo dei convogli, saranno presenti dei pullman gratuiti, riservati ai possessori di biglietto ferroviario, che li porteranno fino a Limonetto alla partenza della strada sterrata, a mezz'ora di cammino dai Prati del Vallone di San Lorenzo, con servizio di andata e ritorno.

Per chi viaggia in auto, arrivati a Limone bisogna proseguire per 5 chilometri sulla Strada Statale 20 verso il Tunnel del Tenda per poi svoltare al bivio per Limonetto. Saranno presenti parcheggi a Limonetto e in zona Panice Soprana/Quota 1.400. Lungo il tragitto saranno presenti delle pattuglie della Polizia locale per gestire il traffico veicolare e indirizzare le auto verso le aree parcheggio disponibili. Parteciperà alla logistica organizzativa anche l'Esercito, con personale del 2° Reggimento Alpini di stanza a Cuneo in supporto alla Polizia locale di Limone, al fine di garantire un adeguato presidio nei punti strategici della zona.

Per chi, invece, vorrà lasciare l'auto a Limone, saranno messe a disposizione di tutti anche sei navette gratuite per Limonetto, con partenze dal Piazzale Nord ogni ora (8.00 -9.00 -10.00- 11.00 – 12.00). La partenza dei bus di rientro è prevista per le 15.30. Per gli abitanti delle aree residenziali di Regione Fantino, Sant’Anna e Panice Sottana sono stati previsti due bus da 20 posti che, partendo da Regione Fantino, effettueranno le fermate di Sant’Anna e Panice Sottana per poi raggiungere Limonetto.

“Invitiamo le persone a compiere negli spostamenti scelte nell'ottica della sostenibilità ambientale – commenta Massimo Riberi, sindaco di Limone –. La peculiarità del Concerto di Ferragosto è la possibilità di assistere dal vivo al concerto di un'orchestra in alta montagna, in mezzo a panorami unici immersi nella natura, e questa bellezza va preservata. Consigliamo, quindi, di raggiungere la manifestazione con mezzi alternativi all'auto, usufruendo delle numerose soluzioni possibili”.

L'edizione 2019 del Concerto si propone di incentivare scelte consapevoli nell'ottica di limitare al massimo l'impatto ambientale dell'evento. Per questo gli organizzatori invitano i partecipanti ad utilizzare un adeguato equipaggiamento e a dotarsi di una borraccia per l'acqua invece della bottiglietta di plastica. A questo proposito, si segnala che sarà possibile approvvigionarsi d’acqua nell’abitato di Limonetto e nella frazione di Panice Soprana/Quota 1400, mentre non sono presenti fontane sul luogo del concerto.

I rifiuti dovranno essere portati a valle e depositati negli appositi bidoni.

“Consigliamo a tutti di organizzarsi per arrivare sul luogo dell'evento con adeguato anticipo, data la grande affluenza prevista, - precisano dall'organizzazione - e di tenere presente che il deflusso alla fine del concerto richiederà necessariamente dei tempi di attesa. Il miglior modo per affrontare il rientro sarà, perciò, quello di armarsi di santa pazienza e di seguire le indicazioni fornite dal personale di assistenza”.

Per info e aggiornamenti: www.concertodiferragosto.it - Ufficio Turistico di Limone 0171/925281