Cheese 2019: “adunata” dei volontari a Bra

AAA cercasi volontari per “Cheese”: sono aperte le candidature per chi desidera mettere un po’ del proprio tempo (e delle proprie capacità) a disposizione del grande evento internazionale dedicato ai formaggi che si svolgerà a Bra dal 20 al 23 settembre 2019.

La “chiamata” è rivolta alle associazioni del terzo settore braidese e a volontari di ogni età: in base alla disponibilità e alle competenze, a ciascuno potranno essere assegnate diverse mansioni per “vivere da protagonisti”, la cinque giorni della kermesse organizzata da Slow Food e Comune di Bra, accanto a produttori, allevatori e casari in arrivo da tutto il mondo. Molteplici i “compiti” che i volontari potrebbero essere chiamati a svolgere: dall’assistenza dei delegati, in particolare stranieri, che partecipano alle conferenze e agli incontri in programma, fino al supporto nella logistica e nell’organizzazione della manifestazione che coinvolge l’intera città, già nella fase dei montaggi, degli allestimenti e fino alla gestione dei parcheggi. La squadra dei volontari avrà anche un compito importante nel fornire informazioni utili e assistere i turisti e i visitatori, attesi a decine di migliaia, che “invaderanno” Bra durante l’evento.

Chi desidera segnalare la propria disponibilità per entrare a far parte della squadra dei volontari di Cheese 2019 e vivere in prima linea la manifestazione può scrivere a servizi.persona@comune.bra.cn.it (fornendo le proprie generalità e un recapito per essere ricontattato) o telefonare allo 0172 438206.

Le adesioni sono aperte fino al 31 agosto 2019.