Pacifica invasione di auto e moto, a Paesana, in occasione del raduno “2, 3, 4 ruote e un motore”

Paesana sarà pacificamente “invasa”, domani (domenica 4 agosto) dai partecipanti a “2, 3, 4 ruote e un motore”, il raduno di auto e moto sportive, da collezione, e d’epoca.

La Pro loco organizza la prima edizione dell’evento, che avrà un ospite d’onore: il Mustang Club Monaco, che sarà presente in paese con alcune auto dei suoi associati.

Il programma della giornata prevede il ritrovo, alle ore 9, in piazza Piave per le iscrizioni. Da qui partirà, alle 10, il giro turistico, con salita a Pian Munè per l’aperitivo panoramico in loco. Il gruppo, poi, si sposterà poco più a valle, a Pratoguglielmo, per il pranzo – con menù piemontese – presso “L’Osteria ‘d Pravierm”.

Alle 14.30, poi, ritorno a Paesana, in piazza Vittorio Veneto, dove, alle 15.30, sono in programma le premiazioni del mezzo più antico, più recente e di quello più votato dal pubblico.