Primo week end di agosto con grigliate, polentate, fuochi d’artificio e musica di ogni tipo

Queste sono solo alcune delle manifestazioni programmate per il fine settimana, un elenco esaustivo degli eventi che si svolgono in Provincia lo si trova sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it

Sagre, feste popolari e manifestazioni varie

Sabato 3 agosto, alle 20.00 a Murazzano ci sarà la cena itinerante “Passeggiando di sera con il Murazzano”, suggestiva passeggiata serale nel centro storico di questo grazioso borgo caratterizzato da una bellissima torre. La cena permetterà di assaporare le eccellenze gastronomiche in otto tappe, con tanti assaggi dall'aperitivo al dolce; protagonista sarà il Murazzano Dop. Sono previsti anche quattro punti per la degustazione dei vini. L'itinerario gastronomico sarà accompagnato da spettacoli musicali; il percorso partirà da Piazza Umberto e percorrendo strade panoramiche, giardini di edifici storici e vicoli, si ritornerà al punto di partenza dopo aver assaggiato i sapori di Murazzano. Alle 22.00 concerto gratuito con il gruppo Dance Star System in Piazza Umberto I. Info: http://www.comune.murazzano.cn.it/

La Proloco di Diano invita alla tradizionale grigliata prevista per sabato 3 agosto. L’appuntamento sarà alle ore 20, nella zona alta del paese, nel piazzale della chiesa di San Giovanni, sotto il tendone. Per partecipare alla cena non è richiesta la prenotazione. Sarà un’ottima occasione per trascorrere una serata con il fresco tipico delle colline e, magari, vedere già in anticipo qualche stella cadente. Info: www.facebook.com/proloco3984dianodalba

A Santo Stefano Belbo, nella frazione Camo, questo fine settimana ci saranno i festeggiamenti per il patrono San Pietro in Vincoli; sabato alle 17.00 Bricco delle Allodole ci sarà la presentazione "Pinacoteca a cielo aperto", alle 20.30 è prevista la serata gastronomica a base di costine, salsiccia e formaggi accompagnati dal buon vino locale. Ad allietare la serata “Sir William”.

Domenica 4 agosto alle 08.30 inizio iscrizioni per il 9° Vesparaduno con colazione in piazza aperta a tutti. Alle 10.00 si parte per il giro turistico per le colline del Moscato con aperitivo offerto dall'Associazione Turistica Sanstefanese. Alle 12.00 ci saranno le premiazioni partecipanti al VespaRaduno e pranzo. Alle 16.30 giochi per bambini e alle 19.00 aperitivo in piazza offerto dalla Pizzeria Il Posto. Alle 20.00 serata gastronomica con antipasto di pesce, paella, dolce e sangria accompagnata dalla musica di "Vito e Laura Blue Soul Music Duo".

Info: www.santostefanobelbo.it e 0141.84.01.00, 334.98.11.570 o 340.28.02.860.

Rimanendo in Langa, a Barbaresco la festa di san Donato inizierà sabato 3 agosto, dalle 19.30, con il party sotto la torre “Bacia me, stupida”, nel quale verranno proposti i piatti del territorio, i vini delle migliori cantine della zona, cocktail e tanta musica. Ad animare la serata i Dj set di Munch e Mc Tuse, con uno spettacolo per ballare e cantare. La manifestazione proseguirà domenica 4, dalle 18 sino alle 24, con gli stand gastronomici di san Donato che proporranno i piatti della tradizione, e alle 20, lo spettacolo dei Trelilu. La festa proseguirà lunedì 5, quando il centro storico si trasformerà in un ristorante a cielo aperto, con la cena in contrada. Info e prenotazioni: telefonare all’enoteca del Barbaresco al numero 0173-63.52.51 o consultare www.facebook.com/Pro-Loco-Barbaresco-Insieme

A Rodello proseguono i festeggiamenti dell’estate; sabato 3 agosto, a cena, sarà la volta della raviolata al costo di 10 euro, accompagnata dalla musica di Michela e Fabiano. Domenica 4 ci sarà la Festa di san Lorenzo, patrono del paese. Per tutto il giorno si potrà visitare, con l’ausilio delle guide, il museo di arte moderna e religiosa Dedalo Montali; per i bambini giochi e attività di animazione. In paese ci sarà il mercatino e alle 11 verrà celebrata la Messa nella chiesa di San Lorenzo con processione accompagnata dalla banda musicale di Diano. Seguirà il discorso del sindaco e la Proloco offrirà l’aperitivo. Alle 19 ci sarà un altro aperitivo incluso nella cena sotto le stelle, che comincerà alle 20 da prenotare ai numeri: 349-56.33.671, 338-17.78.057. La serata sarà allietata dal gruppo musicale RagE. Ci sarà anche l’estrazione dei biglietti della lotteria. Info: www.facebook.com/prolocorodello

A Trezzo Tinella, l’associazione “Gnurant”, organizza per sabato 3 agosto il primo Tropical party, proponendo una serata all’insegna di street food, cocktail, birra e musica live. Dalle 18 fino alle 2, il centro del paese sarà animato da proposte mangerecce e da intrattenimenti musicali, che spazieranno in diversi generi, a partire dalle 18 con il cantautore e chitarrista Edoardo Chiesa, che proporrà la sua musica con contaminazioni rock, blues e funk. Per le vie del paese, alle ore 20, si esibiranno gli Xylema, rock band formata da tre giovani di Santo Stefano Belbo e Canelli che proporranno un repertorio di alternative rock. La nottata di festa proseguirà con Tiamavo Dj set, format dedicato alla musica degli Anni ’80, ’90 e Duemila, con un repertorio di canzoni indimenticabili che hanno fatto ballare intere generazioni di giovani.

A Lequio Berria si fa festa fino all’11 agosto; sabato 3, alle 20, i volontari di Fascino di Langa serviranno la tradizionale costinata. La serata proseguirà in pista grazie a The prophet, Jimmy the sound, Raf enjoy e Mc Doghy, tirati in ballo dai neomaggiorenni, nati nel 2001. Le danze si apriranno alle ore 23. Per tutta domenica 4 agosto, lungo le vie del centro si snoderà il mercatino dell’arte, dei prodotti locali e commerciali, mentre a mezzogiorno sarà offerto un aperitivo in piazza. Dalle 17 si darà vita alla caccia al tesoro tra le vie di Lequio. Alle 19.30 si attiverà lo stand gastronomico e alle 21.30 inizierà la serata danzante con l’orchestra Liscio simpatia. Nei giorni della festa, Lequio si potrà osservare dal trenino che solcherà le vie del paese. Inoltre, saranno attivi il banco di beneficenza e il servizio bar. Info: www.comune.lequioberria.cn.it e www.facebook.com/lafestadiLequioBerria

A Saliceto è tutto pronto per la festa di san Lorenzo, che si aprirà sabato 3 agosto, con la dodicesima Notte brava: dalle 19.30, stand gastronomici e tanta musica nelle vie e nelle piazze. Domenica 4, alle ore 19.30, aprirà lo stand gastronomico con il pesce e ci sarà l’esibizione dei Déja vu e di Dj Umba. Mart. Info: www.facebook.com/Notte-Brava-a-Saliceto

Sabato 3 agosto, dalle 19.30, il Comune e la Proloco di Pezzolo Valle Uzzone propongono Fermento in strada: passeggiata enogastronomica per il centro storico del paese con degustazione di piatti tipici e vini dei produttori locali. Durante la serata, musica con gli Amemanera (Marica Canavese e Marco Soria), il gruppo folcloristico itinerante Cui da ribote di Cortemilia e la discoteca dei Matsuri Creators con i Dj Alex Erre, Bieffe e Bomberhouse. In caso di pioggia la manifestazione si terrà nei locali coperti dell’area verde del paese. Info: pagina FB Fermento in Strada

Nel bosco incantato di Montaldo Roero, tra alti castagneti e ampie radure, torna l’evento “Il Bosco fatato” nelle sere del 3 e 4 agosto, dalle 20.30 fino a mezzanotte; lo spazio sarà raggiungibile tramite un percorso che porta alla radura, colorato di piccole casette per uccelli e sorvegliato dalle sculture scavate negli alberi da Barba Brisiu. I giovanissimi potranno entrare nella casa fatata, salire sulla zucca di Cenerentola, cimentarsi nel tiro con l’arco, scrivere una lettera alle fate e indossare costumi suggestivi. Non mancheranno, inoltre, gli spettacoli con gli attori comici della Compagnia dei germogli e le proiezioni dei film girati dall'associazione. Per chi volesse cenare nel bosco, la Proloco sarà presente con un punto di ristoro. I visitatori troveranno in paese tutte le indicazioni per il parcheggio. Gli organizzatori ricordano che il percorso verso il castagneto è breve e agevole, ma non sarà illuminato e consigliano quindi di munirsi di una pila e di scarpe comode. Per altre informazioni, chiamare il numero telefonico 377.9126516 o consultare il sito www.fateglignomi.altervista.org. L’ingresso è a offerta libera.

Questo fine settimana Bra, nella frazione Riva ci sarà la tradizionale festa della frazione Riva, che si protrarrà fino all’8 agosto. Sabato 3 sarà la volta del fritto di pesce, a partire dalle 20, su prenotazione. Dalle 21 si danzerà con l’orchestra “I figli delle stelle”. Dalle 21.30 vi sarà uno spazio dedicato ai bambini e ai ragazzi a cura di Giochingiro. Domenica 4, dopo la benedizione solenne delle 17.30, si terrà l’apericena a buffet, dalle 19, e, dalle 21, si danzerà con l’orchestra Aurelio Seimandi. Per l’ingresso alle serate di sabato e domenica è gradita una libera offerta. Per avere informazioni e per le prenotazioni si può telefonare ai numeri: 349-45.79.915 (Giovanni), 338-15.53.474 (Valter), o 338-31.50.171 (Paolo).

Sempre nel Roero, a Castellinaldo, la Proloco ha in programma, per questo fine settimana, una due giorni mangereccia all’interno del campo sportivo comunale. Il primo appuntamento è per sabato 3, a partire dalle 20 con una cena a base di pesce con menù bambini e l’accompagnamento musicale del duo pop Sara & Francesco. Il secondo appuntamento è per domenica 4, dalle 19.30, con apericena in musica degli anni ’80 e ’90, seguita dalla serata cocktail e dal set del Dj Pisquo. Per tutte le iniziative è richiesta la prenotazione al numero 339-54.24.786.

La Proloco della frazione Craviano di Govone, in collaborazione con il Gruppo giovani ha organizzato la festa patronale per questo fine settimana. Sabato 3 agosto, sarà la volta della sagra delle tagliatelle al tartufo nero con grigliata mista. La patronale terminerà domenica 4 e, sempre alla stessa ora, ci sarà la serata in famiglia con il gruppo “Tutta colpa della musica” e un rinfresco. Le manifestazioni si svolgeranno anche se dovesse esserci pioggia. Info: www.comune.govone.cn.it

A Ceva, Mondovì e Lesegno questo fine settimana è stato organizzato il “Weekend con le vecchie signore” a cui parteciperanno una sessantina di auto tra cui modelli storici di Buick, Itala, Rolls Royce, Bmw, Fiat (Zero, varie versioni di Balilla 501, 503, 507, 509), una Riley del 1938 e una vettura originale del 1904 che ha partecipato alla storica Londra-Brighton. Le vecchie signore saranno accompagnate da alcune Ferrari e sia i conducenti che i passeggeri indosseranno abiti d’epoca.

Sabato dalle 16.00 le auto saranno esposte a Mondovì in piazza Ellero dove sarà allestita una mostra scambio auto moto ricambi. Alle 19.00, cena di gala nel chiostro del Duomo. Alle 21.30 sfilata e presentazione delle auto d’epoca a Breo. Info: 339/8564066 www.lafunicolare.net

Domenica alle 10.00, arrivo a Lesegno delle auto al castello ed esposizione. Alle 11.00, sfilata del gruppo “Bal do sabre “di Bagnasco ed esibizione presso l’Extrò RistoPark e alle 12.00, aperitivo agli equipaggi. Ore 12.30, pranzo al castello organizzato dalla Pro Loco. Nel corso della giornata, mercatino di prodotti locali, e nel pomeriggio musica per tutti alla birreria “Il Falò”.

A Vottignasco, fino al 7 agosto, è in programma la 45° sagra della salsiccia e del fagiolo. Sabato 3 agosto alle 19.30 carne alla brace e alle 21.30 grande serata danzante con l’Orchestra Bagutti. Domenica si inizierà con il raduno di moto e auto d’epoca dalle 8.00, la giornata proseguirà con Fitwalking in Rosa con partenza alle 9.00, dal pomeriggio con giochi, spettacoli e animazioni di strada, street food e serata con spettacolo “Naugragata”. Info: https://www.facebook.com/prolocoVottignasco

Il Comitato frazionale di Madonna dei Boschi, con Comune di Boves e Pro Loco, torna a proporre la sua la sua tradizionale festa di «Madonna della Neve», che proseguirà sabato 3 e domenica 4 agosto. Sabato 3 alle 20 tornerà la «Grande polentata», nel bellissimo salone settecentesco attiguo al Santuario. Ci si deve prenotare da «Maddalena Moda» in piazza dell’Olmo, a Boves, ed è necessario portare da casa necessario posate e bicchieri. La Messa di domenica 4 agosto, sarà seguita da aperitivo alle 11.

Prosegue questo fine settimana, fino al 6 agosto, nella borgata del Vallone di San Giovanni a Boves, la grande festa della «Legione (Legiùn) Straniera». Sabato 3 sarà ospitato il «Memorial Igor Faccia», motociclista bovesano tragicamente scomparso, che parte nel pomeriggio, alle 14,30, in Piazza Italia, raduno e giro. Dalle 19.00 di sabato e domenica, la cucina servirà porchetta e patatine con la grigliata; sabato ci sarà la spettacolare «paella», domenica la polenta. I commensali nel grande spazio a disposizione ai piedi del vallone saranno allietati da ogni tipo di musica, dalle 21 della sera. Momento clou dell’iniziativa, che riempirà l’intero vallone al limite della capienza, sarà il grande spettacolo pirotecnico di domenica 4, dalle 22,15, preceduto, alle 21, dal «Pop italiano d’autore» del «Roby Salvai Quintet» e seguito da «The Dragon Attack» («L’Attacco del Dragone»), «Queen Tribute». Info: www.facebook.com/legionstraniera

Si avvicina la ricorrenza di San Magno e a Margarita tutto è pronto per gli appuntamenti di festa di mezza estate.

Il 3 agosto il grande protagonista sarà il pesce: nel pomeriggio alle 15 è previsto il raduno di pesca organizzato dalla Sps Margarita, con rinfresco offerto dalla Pro Loco. In serata, in piazza sarà servita la grigliata di pesce, a cui seguirà una notte tutta all’insegna del ballo: sarà in consolle dalle 23 il dj Matrix e, a seguire, il dj set dei Breaking Ears. Per partecipare agli appuntamenti è necessario prenotare, contattando Marco al 392 2835789 o Luca al 335- 392 2835789. I festeggiamenti proseguono domenica 4 agosto. In mattinata la Banda musicale di Morozzo si esibirà per le vie del paese. Alle 10 in piazza Marconi è fissato il ritrovo con tutti i mezzi agricoli, per la sfilata davanti alla chiesa.

Alle 12 l’aperitivo offerto dalla Pro Loco presso la Cà del Coj. Alle 20 si terrà la raviolata margaritese, seguita, seguita dalla grigliata. Concluderà la serata la musica di Sonia De Castelli. Info: www.facebook.com/ProLocoGiovaniMargarita

A Savigliano si festeggia la Madonna della Neve, in via Monasterolo grazie alla Proloco di San Giacomo.

Per sabato 3 agosto è stata organizzata la “Camminata a sei zampe! Passeggiata con il cane”: ritrovo alle 9 e alle 9,30 partenza con ritorno previsto per le 11. L’evento sarà aperto a tutti con premiazioni per i partecipanti a quattro zampe mentre ai padroni rinfresco offerto dalla panetteria Gribaudo. Ore 20,30: Cena dei borghigiani ed amici. Domenica 4 agosto alle 16,30 rottura delle pignatte riservata ai bambini di età non superiore ai 14 anni, a seguire alle 21 serata danzante con l’orchestra “Maurizio e la band” con ingresso libero.

A Cavallermaggiore è tutto pronto per il tradizionale appuntamento con la festa patronale del Foresto, frazione del paese, che per cinque giorni attira cavallermaggioresi e non con un programma che si rinnova ogni anno. Sabato 3 agosto (alle 18.30), il concerto dei “Way to Hollywood”, con nel repertorio il meglio di ciò che si poteva ascoltare in tutti i Club degli anni '70, '80 e '90.

Quest’anno ci sarà il Furest Tratur Fest, il raduno dei trattori d’epoca e contemporanei, che si troveranno domenica 4 agosto, alle 10 nella piazza della frazione, per poi sfilare e mostrare a tutti l’orgoglio contadino di queste terre. Alle 12, la benedizione dei mezzi agricoli, cui seguirà un pranzo in compagnia. Nel pomeriggio, giochi e intrattenimento per i più piccoli e alla sera, dopo il giro-pizza (dalle 20), lo straordinario spettacolo di “The Beat Circus”.

Continua l'estate a Pian Munè: sabato 3 agosto, presso il rifugio a valle, alle ore 21.30, proiezione di “Immagini nel Bosco La Trebulina”, a cura di Fulvio Beltrando.

A seguire, presentazione del libro “Le Vie del Mombracco. La montagna di Leonardo” di Mattia Bianco e Cristian Mustazzu, una guida di 16 itinerari a piedi e in mountain bike con lo sguardo sul Monviso, alla scoperta di un monte ricco di storia e di mister.

Il 4 agosto invece sarà all'insegna del ciclismo con l’ultima tappa del “Giro della provincia Granda”, competizione ciclistica su strada, con partenza e arrivo a Pian Munè.

La corsa toccherà i comuni di Paesana, Sanfront, Gambasca, Martiniana Po, Saluzzo, Revello, Envie, San Martino di Barge, Barge e poi di nuovo Paesana.

Le strade non verranno chiuse; il traffico sarà bloccato per il breve tempo del passaggio corsa.

Ricordiamo che i rifugi e la seggiovia sono aperti tutti i giorni, è a disposizione un’area tende gratuita, possibilità di trasporto in Defender per le cene in quota.

Per info e prenotazioni 328-6925406 - www.pianmune.it

La frazione Serravalle di Piasco questo fine settimana entra in clima di festeggiamenti per la Madonna della Neve. Sabato alle 14 gara alla petanque a sorteggio; alle 20 “cena mare e monti” a 14 euro (fino a esaurimento del pesce). Alle 22 fluo-party con i dj isomain e Marty (ingresso libero). Domenica dopo la messa pranzo di solidarietà con menu tipico venezuelano (adulti 15 euro, bambini 9) con ricavato devoluto all’associazione Venezuela in Piemonte. Alle 17 giochi per bimbi e rottura delle pignatte, dalle 20 pizza no-stop. Serata di balli latino venezuelani a ingresso libero.

Questo fine settimana, sabato 3 e domenica 4 agosto, Pontechianale ospiterà una delle grandi novità del calendario 2019: al festival musicale sul lago si abbina il più numeroso torneo di calcetto del Monviso: l’Obacco Challenge. Sono 18 le squadre le squadre iscritte nella due - giorni di sfide (per un totale di 150 partecipanti) e l’obiettivo è arrivare a 20. Al mattino di sabato scatta il Val Varaita Championship, prima edizione del torneo di green volley, che si concluderà con finali e premiazioni in serata. Iscrizioni al 338.1164313 (Antonio).

Nel pomeriggio del sabato intrattenimenti fitness in collaborazione con la palestra Elaxtica di Verzuolo: la sera giochi musicali per piccoli e famiglie. La grande notte musicale sul lago si aprirà alle 22,30: la seconda edizione del Lake On Music Festival porterà in consolle, in una cornice unica, i dj del circuito Movin’ On (Anisa, Don Calo, Johnny Manfredi, No head, Pog, Tiozzo&Copeta), accompagnati dalla voce di Andrea Caponnetto. Giochi di luce, gadget e premi per i ballerini più scatenati. Ingresso gratuito all’area della festa, allestita agli impianti sportivi; servizio bar e panini a cura della Pro loco di Pontechianale. Domenica pomeriggio finali del torneo di calcio a 5 e premiazioni, sempre accompagnati da musica e intrattenimenti. https://prolocopontechianale.it

Musica e spettacoli

Mario Biondi, cantante di origine catanese dal timbro inconfondibile, sabato 3 agosto alle 21.30 sarà l’ultimo ospite del 2019 alla rassegna di Monfortearte e per lui sarà la terza volta all’auditorium Horszowski di Monforte d’Alba. La sua è una carriera impressionante che parla di dodici dischi di platino, tre dischi d’oro conquistati; nel suo palmares si sono anche due partecipazioni a San Remo e lunghissime tournée internazionali e infiniti concerti sold out.

Come da tradizione consolidata l’ultimo atto del festival sarà accompagnato dal brindisi a base di Monfortino, come sempre offerto dai produttori locali.

Info: https://langhe.net/event/monfortinjazz-mario-biondi-03-08-2019/ e www.monfortinjazz.com

A Crissolo questo fine settimana viene proposto un concerto di musica classica dalla Proloco, in collaborazione con l’Associazione Culturale G.A.I.A.

L’appuntamento è per sabato 3 agosto, alle ore 21, nella prestigiosa cornice del Santuario di San Chiaffredo con l’orchestra “Gli Armonici di Bra” che suoneranno brani come il “Concerto in re minore per oboe e archi” di Benedetto Marcello e “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi.

L’ingresso è libero. Da sabato 3 agosto, sarà anche visitabile la mostra “Luci e ombre sul Monviso”, l’esposizione che si prefigge lo scopo di rappresentare la montagna più alta delle Alpi Cozie nelle diverse espressioni artistiche della pittura, della fotografia moderna e delle immagini d’epoca.

L’esposizione sarà allestita nella sala consiliare del Municipio, e rimarrà visitabile sino al 18 agosto, nei seguenti orari: venerdì e sabato, dalle 15 alle 18, domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Apertura straordinaria giovedì 15 agosto, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Info: https://www.comune.crissolo.cn.it/

Sempre in Valle Po, la rassegna “Suoni dal Monviso” apre la sua seconda parte di stagione con un concerto in alta montagna e precisamente ai 2.640 del Rifugio Quintino Sella, nel Comune di Crissolo. L’appuntamento è per domenica 4 agosto alle ore 12. Nella magica conca del Lago “Costa Grande” riecheggeranno le note delle celeberrime “Quattro Stagioni” di Vivaldi, tra le pagine più eseguite e popolari della musica classica. Ad eseguirle, accompagnato dagli archi del Petit Ensemble Instrumental, sarà il giovane e talentuoso Indro Borreani, classe 2000. Info: tel. 349 3362980 – 349 3282223. info@suonidalmonviso.it, www.suonidalmonviso.it e www.polifonicidelmarchesato.it

Domenica 4 agosto a Vottignasco approderà il Festival Mirabilia. La giornata prevede un ricco programma che si concluderà con un grande evento di circo: lo spettacolo "Naufragata" della compagnia Circo Zoé, compagnia più volte presente con i suoi spettacoli al Festival Mirabilia e che proporrà al pubblico un viaggio inedito al ritmo dei tamburi che scandiscono i movimenti, delle note della fisarmonica che accompagna le evoluzioni dell’equipaggio, tra i salti mortali degli acrobati e le figure aeree delle protagoniste di questa avventura.

Appuntamento alle 21.30 nell’area spettacolo del Festival delle Grandi Orchestre.

I biglietti saranno disponibili in loco presso l'ingresso all'area spettacolo.

Info: https://www.facebook.com/prolocoVottignasco e http://www.circozoe.com

Domenica 4 agosto, alle ore 16, caratteristica Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta a Elva appuntamento con un concerto del rinomato “Voxonus Ensemble” nell’ambito della rassegna “Voxonus Festival – Dalle Alpi al Mare”. L’evento musicale, nel nome del veneziano Antonio Vivaldi e della sua opera magna le “Quattro Stagioni”, conquisterà il pubblico in una location unica per arte e storia. Il programma del concerto vedrà il “Voxonus Ensemble”: Valeria La Grotta, soprano e Maurizio Cadossi, violino concertante, eseguire “Il cimento dell’armonia e dell’inventione”, op. 8. Le quattro stagioni con quattro Arie descrittive per soprano, archi e b.c. Ingresso gratuito. Info: http://www.orchestrasavona.it/voxonus/ e www.facebook.com/VoxonusFestival/

Questo fine settimana è la Valle Maira che ospita gli eventi della rassegna Occit’amo; sabato 3 agosto, alle ore 17.30 a San Damiano Macra, la Fabbrica dei Suoni, propone un Laboratorio didattico intorno alla musica rivolto ai bambini dai 5 ai 13 anni.

Alle 22.00 sempre a San Damiano Macra, nella Piazza del Comune concerto del gruppo Lou Seriol, una delle band più longeve e conosciute del panorama della nuova musica tradizionale occitana.

Domenica 4 agosto, alle ore 16.00 a Canosio si esibirà il gruppo Jean Paul Faraut Trio, animatori instancabili delle feste popolari di Nizza e del suo arrière-pays, membri permanenti del collettivo “Lo Cepon” di Vence, da oltre un decennio portano in giro per il mondo gli strumenti tradizionali della loro terra. Alle 21.00, sempre a Canosio ci sarà il Cinecamper di Nuovi Mondi Festival con Valley Uprising, lungometraggio di 90 minuti ambientato tra le cime della Yosemite Valley in California, uno dei centri nevralgici della controcultura americana. Il film ripercorre la storia alpinistica dello Yosemite dalla sua nascita nei primi anni 20 fino ai giorni nostri. Info: https://www.occitamofestival.it/

L'associazione ‘Sentieri di Pace’ promuove ‘A passo di fiaba’, la ‘Rassegna di spettacoli di lettura ad alta voce rivolti a famiglie’, con bambini e ragazzi, organizzata nella frazione montana di Rosbella di Boves. Sabato 3 agosto, alle 16.00 sarà ospite della Rassegna la Compagnia Il Melarancio, già ospitata negli anni precedenti, con la lettura animata ‘Non scappare!’, con Marina Berro e Paola Dogliani. Si tratta di un carosello di storie sul tema del coraggio. L’appuntamento avverrà anche in caso di pioggia, con ingresso libero e gratuito. Per informazioni telefonare al 334.7334805 o consultare www.melarancio.com

Per Albamusicfestival, Suoni dalle Colline di Langhe e Roero, sabato 3 agosto a Vezza d’Alba, nel Santuario della Madonna dei Boschi, ci sarà un concerto con brani di Opera, Musical e Songs. Protagonisti del concerto, che inizierà alle ore 21, saranno il soprano Sung Hee Park, il flautista Giuseppe Nova, il contrabbassista Giorgio Boffa e il pianista Giovanni Scotta. Per raggiungere il parco antistante il santuario è possibile parcheggiare l’auto presso la Cascina Valtassera e fare una piacevole camminata di circa 30 minuti. In alternativa a partire dalle ore 19.30 sarà istituito un servizio navetta. Ricordiamo che in caso di maltempo il concerto si terrà nel Salone Manifestazioni. Info: www.albamusicfestival.com

Domenica 4 agosto ore 17 a Bergolo, sempre per la rassegna Suoni dalle Colline di Langhe e Roero, al Teatro della pietra il programma prevede Follie musicali di Bozen Brass. Tutti i concerti sono a ingresso libero, in caso di maltempo è prevista una sede alternativa. Info: tel. 0173 362408, info@albamusicfestival.com e www.albamusicfestival.com

A Murazzano, pomeriggi musicali alla domenica pomeriggio alle 17.00 nel Santuario della Beata Vergine Madonna di Hal. Suonerà il Quartetto Olandese con Davita Laseur (violino), Thomas Hamberg (violino), Lieke Bienfait (violoncello) e Monica Hofman (pianoforte). Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: +39.0173.791201 www.comune.murazzano.cn.it

A Santo Stefano Belbo, domenica 4 agosto si svolgerà in piazza San Rocco “La notte dei falò”e alle ore 21.30 appuntamento con il concerto della filarmonica Sanstefanese diretta da Massimo Marenco. Al termine ci sarà una degustazione di Moscato.Info: www.santostefanobelbo.it/

Sabato 3 agosto, alle 21 a Villa Torre Acceglio (Madonna delle Grazie, Cuneo), sarà ospite “The Syrian pianist”. L’immagine del giovane che suona il pianoforte in una strada bombardata ha fatto il giro del mondo, simbolo della catastrofe in Siria. Il suono di quello strumento ha commosso milioni di persone e ora Aehan Ahmad racconta la propria storia. Allora, come oggi, è la musica che gli ha salvato la vita a dargli conforto e infondergli coraggio. Ingresso: € 10. Info: 0171/695600 e info@fondazionedelfino.it

Sabato 3 agosto, alle 21.30, presso la Piazza della Rossa di Busca, quarto e ultimo appuntamento della rassegna estiva a ingresso libero "Sì di Venere - Teatri d'Estate" con lo spettacolo "Fresche Magie" del Mago Pongo. Una serie di coinvolgenti siparietti adatti a adulti e bambini messi in scena da un mago pasticcione: non sempre i suoi trucchi funzionano al primo colpo, spesso perde o fa cadere la sua attrezzatura magica, ma in qualche strano modo riesce sempre a stupire tutti. Info: www.comune.busca.cn.it

Solidarietà

Domenica 4 agosto la frazione Ferrere di Argentera in Valle Stura ospita “Sui sentieri di Giò”, una giornata di solidarietà, aggregazione ed amicizia nel ricordo di Giorgio Torassa, grande appassionato di montagna, prematuramente scomparso lo scorso dicembre a causa di un tumore del sangue. L’evento è organizzato a favore dell’Ail di Cuneo di cui Giorgio era un preziosissimo volontario. La giornata evento è caratterizzata da un programma ricco e variegato che prevede una “camminata dell’amicizia” con partenza da Bersezio o da Villaggio Primavera, a cui farà seguito la Santa Messa animata dalla cantoria della Parrocchia Santa Maria della frazione Occa di Envie. La deposizione di una targa in ricordo di Giorgio Torassa precederà la polentata benefica organizzata dall’Associazione “I Ferirol” (ore 13; offerta minima 10 euro). Il concerto spirituale dell’ottetto musicale “Musicantum” (ore 14.30) chiuderà la giornata, il cui intero incasso sarà devoluto all’Ail di Cuneo. Info e prenotazioni: telefonare al 338/9337359 (Patrizia) o al 349/1622809 (Dario) e http://ail.cuneo.it/news/sui-sentieri-di-gio/

Domenica 4 agosto a Vottignasco ci sarà Votti Walk Run in rosa, passeggiata e corsa non competitiva sul sentiero del Maira, passando per il Bosco delle Fiabe. Il ricavato servirà ad aiutare l’associazione DonnaXDonna di Cuneo. Iscrizioni alle 8.15 e partenza alle 9.00; due i percorsi, rispettivamente di 6 e 10 km. Ristoro a fine passeggiata e premi a sorteggio. Info: https://www.facebook.com/prolocoVottignasco

A Piasco, nella frazione Serravalle, i Massari hanno voluto dedicare una giornata alla solidarietà organizzando, in collaborazione con l’associazione “Venezuela in Piemonte”, un pranzo solidale che si terrà domenica 4 agosto, con menu tipico venezuelano: aperitivo con stuzzichini, “Pabellon”, piatto unico tipico venezuelano, e dolce (bevande escluse). Il ricavato di questo pranzo verrà devoluto all’associazione, la quale si adopererà per inviare aiuti al popolo venezuelano e in particolare ai bambini che come è noto sono la parte più debole della popolazione in questo momento così tragico e difficile. Prenotazione obbligatoria presso Monvisotta (prossimità della rotonda per Rossana) oppure ai seguenti n. 340 8729828, 340 3663378. Il costo del pranzo è di 15 euro, per i bambini di età inferiore ai 10 anni il costo è di 9 euro.