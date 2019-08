Il canile di Chiusa Pesio cerca volontari imbianchini: "Grazie a chi potrà darci una Zampa!"

UNA ZAMPA PER LA VITA PER IL CANILE DI CHIUSA PESIO - CERCASI VOLONTARI IMBIANCHINI!

Lavori in corso in questi giorni al canile di Chiusa Pesio "Una zampa per la vita". Si tratta di interventi fortemente voluti per migliorare la qualità di vita dei cani ospiti.

Restano le pareti da imbiancare. Per questo si cercavo volontari.

"Se qualcuno potesse aiutarci (non serve essere imbianchini provetti!) ci contatti al 347 9803864. Più siamo, e prima finiamo i lavori! Grazie a chi potrà darci una Zampa!", i volontari di Una Zampa per la Vita Odv.