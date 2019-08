Asti-Cuneo, il sindaco di Verduno: "Spero che i lavori abbiano presto inizio e presto si giunga al termine, magari in concomitanza con l'apertura del nuovo ospedale"

Anche il sindaco di Verduno Marta Giovannini commenta la notizia del via libera ai lavori per l’Asti-Cuneo.

"Prendo atto della notizia del il 1° agosto, relativa alla prossima realizzazione del lotto autostradale Alba- Roddi che consentirebbe di arrivare agevolmente a Verduno al nuovo ospedale.

Ovviamente, come sindaco di Verduno, spero che non sia solo una notizia ma che, come promesso, i lavori abbiano presto inizio e presto si giunga al termine, magari in concomitanza con l'apertura del nuovo ospedale.

E del resto, da sempre, sottolineo l'importanza di avere una viabilità che sia anche a servizio dell'opera.

Aspetto quindi fiduciosa l'inizio dei lavori, e cioè che, dalle parole, si passi ai fatti concreti".