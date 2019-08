Fontane avrà la sua panchina gigante: inaugurazione mercoledì 14 agosto

A seguire verrà scoperta, nelle vicinanze, una targa in ricordo di don Leopoldo Trentin , scomparso poco più di un anno fa.

La scelta della location per la posa della targa nasce dal desiderio di valorizzare un posto caro a don Leo e a cui egli ha dedicato molte cure. "Vogliamo continuare a mantenere vivo quel luogo - spiega Maria Castagnino dell'associazione culturale 'E Kyé' -, condividendone il panorama mozzafiato in ogni stagione e lasciando emergere lo spirito bambino insito in ognuno di noi".