Incidente al vicesindaco di Busca, il sindaco Gallo: “Auguri di una pronta guarigione da parte di tutta l’amministrazione comunale e della città”

È ancora ricoverato al Cto di Torino il vicesindaco di Busca, Gianmichele Cismondi (61 anni), protagonista di una brutta caduta in bici sabato 3 agosto sulla via dei Cannoni.

Cismondi stava partecipando alla PedalElva, pedalata turistica per promuovere la strada bianca che collega la val Varaita alla Val Maira, insieme a molti altri amministratori, quando è caduto rovinosamente in un difficile tratto in discesa verso Elva. Era in sella ad una e-bike.

L'incidente si è verificato intorno alle 13.15. Si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso per il forte trauma cranico. Cismondi è stato trasportato in codice giallo al Cto di Torino.

Tante le dimostrazioni di affetto e vicinanza da parte di amici e colleghi amministratori, in primis il sindaco di Busca Marco Gallo: “È attualmente ricoverato presso l’ospedale torinese, è vigile e cosciente. Oggi verrà probabilmente sottoposto ad ulteriori esami. A lui ed alla famiglia vanno gli auguri di una pronta guarigione da parte di tutta l’amministrazione comunale e della città di Busca”.

Gianmichele Cismondi ricopre la carica di vicesindaco a Busca con deleghe in materia di bilancio e finanze, viabilità, patrimonio.