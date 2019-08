Roburent ha accolto monsignor Guido Marini, primo maestro delle celebrazioni pontificie

La comunità parrocchiale di San Siro a Roburent, con il Parroco don Gian Mario Olivero ed il Diacono Paolo Pietro Tealdi, ha accolto con grande cordialità la visita del primo Maestro delle Cerimonie Pontificie, mons. Guido Marini, genovese che da giovanissimo villeggiò nel centro alpino.

Ogni estate, da parecchi anni, l’alto Prelato torna, sia pure fugacemente, a Roburent per officiare una Messa e ricordare , con affetto, le belle estati di tanti anni fa.

Quest’anno si è aggiunta una motivazione significativa, il ricordo del suo trentennale di Ordinazione sacerdotale.

Grazie al supporto tecnico e logistico della Pro Loco, presieduta da Pasquale Ventura, la celebrazione nel santuarietto della Madonna della Neve, in sezione Codevilla, in occasione della festa titolare, ha avuto una rilevanza particolare.

La Corale locale, coordinata dalle voci di Viviana Costa e Stefano Anania, ha guidato i canti religiosi.

La dott.sa Laura Gallareto, di San Michele Mondovì, che da decine di anni svolge intervento sociale in Madagascar, attraverso la associazione ”Costruire insieme” , in Tsara zara, nel distretto di Mananjary, ha consegnato a mons. Marini una lettera e disegno di una piccola disabile, curata con grande attenzione fin dalla primissima infanzia, nel centro malgascio, da far pervenire al Papa.

Presente la sindaca Giulia Negri con la vice Mirella Salvatico, nonché i consiglieri comunali Costa e Garavagno.

E' stato offerto un dono importante al cittadino onorario del Comune, mons. Marini.

Il festeggiato ha pure incontrato due piccoli profughi, Omotola e Dami, della Nigeria complimentandosi per la loro integrazione e l’impegno scolastico. Dopo la funzione religiosa un simpatico rinfresco, assai ricco e caratteristico di portate locali, curato ancora dalla Pro Loco Roburent, ha coronato il pomeriggio, e ne è scaturito l’augurio di poter ripetere nuovamente il momento d’incontro.