Sparito nella notte uno degli astronauti in Contrada Mondovì a Cuneo, i commercianti: “Ennesima bravata, siamo davvero dispiaciuti”

Ennesima bravata notturna in Contrada Mondovì a Cuneo. Nella notte tra sabato 3 domenica 4 agosto, ignoti hanno tagliato la corda a uno dei due astronauti appesi e se lo sono portati via.

L'installazione, dedicata al cinquantesimo anniversario dell’allunaggio, era stata pensata e realizzata dal Comitato commercianti della Contrada. Gli astronauti erano “atterrati” in città a metà luglio, in occasione dell'Illuminata.

Ad accorgersi del furto Enrico Ansaldi della omonima gelateria: “Come ogni mattina sono uscito alle 5 per pulire il dehor e ho trovato il filo penzoloni. Deve essere successo tra le 2 e le 5 di questa notte perché ieri sera, a chiusura della gelateria, era tutto in ordine. Era uno dei due manichini appesi in alto, quello messo in posizione orizzontale. Chi l'ha rubato deve aver usato una scala. Ho provato a fare il giro dell'isolato ma niente. Si vede che piaceva e serviva in qualche giardino...”

I commercianti avevano acquistato le tute che avevano poi riempito di carta di giornali. Due gli astronauti appesi e uno a terra, ad altezza d'uomo. Quest'ultimo manichino, visti i continui 'furti' in Contrada, ogni sera veniva ritirato dai titolari dell'oreficeria Officina Solare. Un'installazione che piaceva a cittadini e turisti, oggetto di quotidiani selfie.

“Siamo soggetti a quello da sempre – conclude Ansaldi -. Ci hanno rubato fiori, cappelli, ombrelli. Ogni volta che si addobba succede quello. Facciamo i salti mortali per tenere pulito e addobbare. È davvero impegnativo per il comitato pensare ogni volta a qualcosa di nuovo e prepararlo nel tempo extra-lavorativo. Siamo davvero dispiaciuti per questa ennesima bravata”.