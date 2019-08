Ancora incidenti a ciclisti: due brutte cadute a Montezemolo e Mondovì

Salgono a tre gli incidenti che vedono coinvolti ciclisti nella giornata di oggi, domenica 4 agosto.

Dopo il sinistro di questa mattina registrato a Pontechianale dove un uomo di 50 anni ha riportato un trauma al braccio, si segnalano altri due incidenti avvenuti nel pomeriggio, a Montezemolo e Mondovì. Entrambi senza il coinvolgimento di altri mezzi.

Nel primo caso un ciclista di Andora, F.M. di 31 anni, è finito fuori strada a Montezemolo. L'uomo è stato portato all'ospedale di Mondovi con la medicalizzata del 118 in codice giallo.

Incidente in frazione Merlo di Mondovì per un ciclista monregalese di 68 anni. Anche in questo caso si è reso necessario il trasporto all'ospedale Regina Montis Regalis. L'uomo è stato ricoverato in codice giallo.