Per cause in corso di accertamento, nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 4 agosto, un'auto si è scontrata contro una moto a Melle.

Tre i feriti nell'impatto: un codice verde e due gialli, di media gravità. Ad avere la peggio il motociclista.

I tre feriti sono stati trasportati con la medicalizzata del 118 all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.