Cade lungo il sentiero che conduce al Rifugio Giacoletti, in alta Valle Po: escursionista recuperato dall’elisoccorso

Il rifugio Giacoletti in un'immagine di repertorio



Un uomo è rimasto ferito, nel pomeriggio di oggi (domenica) lungo il sentiero che conduce ai 2741 metri del rifugio Vitale Giacoletti, in alta Valle Po.

L’escursionista si è infortunato nel tratto a valle della struttura ricettiva, riportando nella caduta traumi e contusioni su tutto il corpo.

In seguito alla chiamata al Numero unico per le emergenze 112 si sono attivati i soccorsi.

La nebbia presente ancora una volta in quota, inizialmente, poteva rendere difficoltose e complicate le operazioni di recupero.

Fortunatamente, però, una momentanea schiarita ha permesso l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Levaldigi, che si è portato in quota, riuscendo ad arrivare nei pressi del luogo dell’incidente.

L’uomo è stato issato a bordo dell’eliambulanza, che è riuscita a portare a termine l’intervento poco prima del peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Una volta a bordo dell’elisoccorso, l’uomo è stato trasportato in ospedale: le sue ferite sono state classificate dai sanitari con un codice giallo, di media gravità, a causa di un politrauma.