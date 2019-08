Incendio sterpaglie a Centallo lungo la tratta ferroviaria Cuneo-Fossano: transito treni interrotto per un'ora

Ieri pomeriggio, sabato 3 agosto, a causa di un probabile guasto ad un treno in transito sulla linea ferroviaria Cuneo-Fossano si sono verificati alcuni incendi di sterpaglie lungo la massicciata della ferrovia.

Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 17.30, nei pressi della stazione di Centallo, in località Piovani ed in località Maddalene.

Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo con i volontari di Busca, insieme al personale delle ferrovie.

Il transito dei treni è stato interrotto per circa un'ora, per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.