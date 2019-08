Si frattura le gambe salendo alla Punta Ostanetta sopra Bagnolo Piemonte, recuperato dal soccorso alpino

Si è concluso da poco l'intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese per recuperare uno scalatore infortunato a entrambi gli arti inferiori durante una salita alla Punta Ostanetta, alla base della Via della Fessura, nel comune di Bagnolo Piemonte.

Mentre l'eliambulanza del 118 era in volo verso l'infortunato, la centrale operativa ha ricevuto una chiamata per un codice rosso (in seguito deceduto) al Rocciamelone e ha dirottato il mezzo aereo.

L'intervento su Punta Ostanetta è stato quindi affidato alle squadre a terr, intervenute cone sei operatori del Soccorso alpino della Val Po e con tre operatori del Sasp della Val Pellice.

I tecnici, dopo essersi calati in parete con l'ausilio di corde e di imbragature, hanno raggiunto l'infortunato, che presentava due sospette fratture. Lo hanno imbarellato, calato alla base della parete e infine trasportato a valle dove è stato caricato su un'autoambulanza per l'ospedalizzazione.